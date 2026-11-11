Opazimo jo, ko smeti niso odpeljane ali cesta ni prevozna

»Komunala ni dejavnost, ki bi jo lahko preprosto ustavili, ko se pojavijo težave, ko je praznik ali ko se konča delovni dan. Je sistem, ki mora delovati 365 dni v letu in 24 ur na dan. V vseh razmerah, v vseh letnih časih,« je v govoru ob 70-letnici Komunale Sevnica dejal njen direktor Mitja Udovč.

636 KILOMETROV CEST je v skrbi komunale.

Komunala Sevnica je visoki jubilej proslavila s slavnostnim koncertom, na katerem so nastopili Big Band Sevnica pod vodstvom dirigenta Jeromeja Kostajnška, vokalna solistka Sara Praznik, Omar Naber ter Trio Vivere, ki ga sestavljajo Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Rok Ferenčak. Glasbeni program so obogatili še violinistka Iza Majcen ter spremljevalni vokalistki Katarina Traven in Ana Košir, ki je prireditev tudi povezovala. »Komunalo najprej opazimo takrat, ko nekaj ne deluje po pričakovanjih. Ko iz pipe ne priteče voda, ko odpadki niso odpeljani, ko se zamaši kanalizacija, ko ugasne javna razsvetljava ali ko cesta ni prevozna. Takrat naše delo postane vidno. Toda naše največje priznanje je, da lahko ljudje vsak dan živijo, ne da bi se spraševali, kdo skrbi za vse tisto, kar jim omogoča normalno bivanje,« je še dodal Udovč.

Komunala so ljudje

Zbranim je zapel Omar Naber. FOTO: Drago Perko

Komunala Sevnica skrbi za 470 kilometrov vodovodov, 84 kilometrov kanalizacije, sedem čistilnih naprav, 32 kilometrov plinovoda, 636 kilometrov cest, 100 hektarjev javnih zelenih površin, 19 pokopališč in 2350 svetilk javne razsvetljave. Zberejo tudi 1600 ton ločeno zbranih odpadkov na leto. A kaj pomaga vsa ta infrastruktura, če ni pravih in usposobljenih ljudi? Te Komunala Sevnica ima. »Na eni od konferenc komunalnega gospodarstva je bil uporabljen slogan Komunala smo ljudje! in težko najdemo boljšo opredelitev našega dela. Zaposleni v Komunali Sevnica ne opravljamo zgolj nalog kot izvajalci občinskih storitev. Smo eden ključnih stebrov vsakodnevnega delovanja občine in pomemben del njenega razvoja. In zato, moji spoštovani sodelavci – komunalci, kot se včasih poimenujemo, hvala vam za vse, kar smo skupaj doživeli, preživeli in oddelali. Za vse delovne dni, noči, dež, mraz, vročino, zahtevne intervencije in številne trenutke, ko je bilo treba preprosto zavihati rokave in opraviti delo,« je sklenil Udovč.

Ob jubileju je Komunala Sevnica prejela priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, ki ji ga je podelil Gorazd Pfeifer, predsednik upravnega odbora posavske gospodarske zbornice. Med glasbenimi nastopi so predvajali štiri kratke filme, ki so predstavili dejavnosti Komunale Sevnica na področju ravnanja z odpadki, urejanja javnih površin ter oskrbe s plinom in vodo. Slavnostni večer se je sklenil z glasbenim finalom Big Banda Sevnica in pogostitvijo obiskovalcev.