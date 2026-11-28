Pred drugim krogom županskih volitev, ki bo v nedeljo potekal v 45 slovenskih občinah, je opolnoči nastopil volilni molk. V drugem krogu se bo pomerilo 90 županskih kandidatov, po dva v vsaki občini, kjer v prvem krogu nobeden od kandidatov ni prejel potrebne večine glasov. Kandidati danes in v nedeljo do zaprtja volišč ne smejo več nagovarjati volivcev.

V času volilnega molka, ki nastopi po koncu volilne kampanje, so prepovedane politične oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločitev volivcev. Med prepovedane dejavnosti sodijo politična propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in prek telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov ter razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino. Prav tako niso dovoljeni objavljanje videospotov in oglasov političnih strank, pozivanje volivcev, koga naj volijo, ter javni shodi, povezani z volilno kampanjo.

Kam prijaviti morebitne kršitve?

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bo danes in v nedeljo delovala dežurna služba, na katero bodo prebivalci lahko sporočali domnevne kršitve volilnega molka. Danes in v nedeljo med 7. in 19. uro bo prijave sprejemala dežurna služba Inšpektorata za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13 in elektronskem naslovu volitve.mnz@gov.si.

V nočnem času, danes od polnoči do 7. ure ter od danes ob 19. uri do nedelje ob 7. uri, bo prijave sprejemal operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave na telefonski številki 080 12 00.

Za kršitelje zagrožene globe do 3000 evrov

Za kršitve volilnega molka so predvidene denarne kazni. Organizator volilne kampanje lahko plača od 800 do 3000 evrov globe, odgovorna oseba organizatorja od 300 do 600 evrov, pravna oseba od 250 do 550 evrov, posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe pa od 150 do 250 evrov.

Drugi krog tudi v šestih mestnih občinah

Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo potekal v 45 od skupno 212 slovenskih občin, med njimi tudi v šestih od 12 mestnih občin. Posebno pozornost vzbuja Ljubljana, kjer bo drugi krog županskih volitev prvič po letu 2002. Za županski položaj se bosta pomerila tudi kandidata z največ glasovi iz prvega kroga v mestnih občinah Maribor, Kranj, Koper, Nova Gorica in Ptuj.