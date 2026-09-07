Opolnoči nov šok na črpalkah: poln tank dizla dražji kar za 6,40 evra

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra evra na liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno do 14. septembra.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Začasno od 28. julija do 28. septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Če ne bi regulirali in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,873 evra, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,154 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,759 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto