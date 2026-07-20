Opolnoči prihaja močna podražitev goriv: toliko boste plačali za bencin, dizel in kurilno olje

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je danes sporočilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizla je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je znašala 1,894 evra, cena kurilnega olja pa po tednu od 14. do 20. aprila 1,484 evra za liter.

Trošarine ostajajo nespremenjene

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,752 evra, dizel okoli 1,959 evra, kurilno olje pa okoli 1,568 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto.

Dizel bo dražji za 13,2 centa, bencin za 6,1 centa, kurilno olje pa za 14 centov na liter.

Kje se najbolj splača natočiti gorivo?

V Avstriji je 18. julija povprečna cena 95-oktanskega bencina znašala 1,893 evrov in dizla 1,909 evra, v Italiji 2,016 evra in 2,160 evra, na Madžarskem 1,610 evra in 1,670 evra za liter, na Hrvaškem pa od 14. julija 95-oktanski bencin v povprečju stane 1,540 evra in dizel 1,59 evra. V Nemčiji sta povprečni ceni teh dveh goriv 18. julija znašali 2,156 evra in 2,107 evra za liter, kažejo podatki Avto-moto zveze Slovenije.