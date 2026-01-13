Opozicija razdeljena: Kordiš zahteva socialno pravičnost, Logar pa delujočo državo

Po pogovoru s predsednikom vlade je RTV Slovenija v studiu gostila še predstavnike opozicije. V razpravi, ki jo je vodila Katarina Golob Veselič, so sodelovali Jernej Vrtovec, Miha Kordiš, Anže Logar in Dejan Kaloh. Povabilu se ni odzvala največja opozicijska stranka SDS, kar je že na začetku zaznamovalo ton razprave in odprlo vprašanje politične odgovornosti v predvolilnem času. Razprava je razgalila globoke razlike znotraj opozicijskega prostora. Te niso omejene zgolj na odnos do aktualne vlade, temveč segajo v razumevanje zgodovine, vloge države, prihodnosti javnih sistemov in zunanjepolitične usmeritve Slovenije. Vprašanje pomena Dražgoš in narodnoosvobodilnega boja je razkrilo eno temeljnih ideoloških ločnic. Vrtovec je zavrnil tezo predsednika vlade, da sta Dražgoše, in obdobje druge svetovne vojne temelj slovenske državnosti. Opozoril je, da se oblast po njegovem mnenju pretirano ukvarja s preteklostjo, namesto da bi odgovarjala na izzive prihodnosti. Kordiš je nasprotno poudaril, da Dražgoše ne pomenijo le zgodovinskega začetka državnosti, temveč tudi simbol boja za socialno pravičnost. Logar je poskušal ubrati sredinsko držo in opozoril na nevarnost politične zlorabe zgodovinskih dogodkov. Kaloh pa je poudaril pomen osamosvojitve leta 1991 in hkrati opozoril, da se simbolov preteklih režimov ne bi smelo obračunavati na način, ki poglablja družbene delitve.

Nevladne organizacije med javnim interesom in politiko

Razprava o nevladnih organizacijah je bila ena ostrejših. Vrtovec je poudaril potrebo po jasni ločitvi med humanitarnimi organizacijami, kot so gasilci, Karitas in Rdeči križ, ter tistimi nevladnimi organizacijami, ki po njegovem delujejo kot podaljšana roka leve politike. Zavzel se je za zakonodajno razmejitev in drugačen način financiranja politično aktivnih organizacij. Kordiš je šel v nasprotno smer in poudaril, da mora razprava o javnem financiranju vključevati tudi razmerje med državo in cerkvijo. Po njegovem je ključno, da se javna sredstva ne uporabljajo za politični ali ideološki vpliv, temveč za dejanske javne potrebe. Logar je izpostavil možnost sistemske rešitve, po kateri organizacije, ki prejemajo proračunska sredstva, ne bi smele sodelovati v političnih kampanjah, večjo vlogo pri odločanju o financiranju pa bi prepustili davkoplačevalcem prek dohodnine. Kaloh je poudaril, da morajo humanitarne organizacije ostati zaščitene, medtem ko po njegovem mnenju nekatere nevladne organizacije ne bi smele prejemati javnih sredstev.

Vrtovec, Kordiš, Logar in Kaloh. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Kosilo predsednika vlade in opozicijski odzivi

Napovedano kosilo predsednika vlade z levosredinskimi strankami je naletelo na različne odzive. Kordiš je potrdil udeležbo in poudaril, da želi sredinskim strankam predstaviti konkretne zakonodajne predloge, med njimi dvig minimalne plače, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in referendum proti nakupu orožja za Nato. Logar je bil do takšnih srečanj kritičen in jih označil kot znak izčrpanosti obstoječega političnega sistema. Kaloh je ocenil, da premier s takšnimi potezami kaže politično negotovost. Vrtovec pa je poudaril, da se na desnosredinskem polu osredotočajo na oblikovanje razvojne koalicije in močne skupne liste, ne na simbolna srečanja pred kamerami.

Zdravstvo kot osrednja fronta spopada

Zdravstvena reforma je ostala ena najbolj razdeljujočih tem. Logar je ocenil, da se stanje v zdravstvu ni izboljšalo in da čakalne vrste ostajajo predolge. Zavzel se je za jasno razmejitev javnega in zasebnega dela, pri čemer bi zdravnikom dovolil delo v zasebnem sektorju šele po rednem delovnem času. Kordiš je bil bistveno ostrejši in je opozoril na posledice, ki jih ima po njegovem mnenju polovična reforma. Izpostavil je odpovedi zdravnikov in odpovedane posege ter poudaril, da brez dosledne ločitve javnega in zasebnega sistema ni mogoče odpraviti čakalnih vrst. Vrtovec je reformo ocenil kot neuspešno in poudaril, da pacienti zaradi dolgih čakalnih dob vse pogosteje posegajo po samoplačniških storitvah. Vprašanje dolgotrajne oskrbe in minimalne plače je razkrilo različne predstave o socialni državi. Kordiš je vztrajal, da je minimalna plača še vedno pod pragom tveganja revščine in da je dvig nujen. Ob tem je poudaril rast cen osnovnih življenjskih potrebščin in potrebo po prerazporejanju bremen v korist delavcev in upokojencev. Vrtovec je bil kritičen do financiranja dolgotrajne oskrbe in opozoril, da se prispevki pobirajo hitreje, kot se vzpostavlja sistem storitev. Logar je zagovarjal prilagoditev obstoječega modela in opozoril na potrebo po jasni razmejitvi virov financiranja, da ne bi prihajalo do dvojnih plačil.

Opozicija. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Zunanjepolitični pogledi brez soglasja

Razprava o mednarodnih razmerah in politiki Donalda Trumpa je pokazala odsotnost skupne zunanjepolitične vizije. Vrtovec je poudaril pomen močne Evropske unije kot protiuteži globalnim pritiskom. Kordiš je izpostavil kritiko zahodnega kapitalizma in zagovarjal večjo odprtost do držav globalnega juga. Logar je zavrnil relativizacijo ruske agresije v Ukrajini in se zavzel za večjo evropsko kohezijo, tudi na področju obrambe. Kaloh pa je poudaril pomen sodelovanja z vsemi velikimi akterji ob hkratnem varovanju slovenske suverenosti. Čeprav so kritike vlade ostre, se pogledi na prihodnost države močno razhajajo. Namesto enotnega odgovora na politiko vladajoče koalicije se je razkrila razdrobljena politična krajina, v kateri bo vsak politični akter volivce nagovarjal s svojo, pogosto povsem drugačno vizijo Slovenije.