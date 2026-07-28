Opozicijski trojček vložil predlog za razrešitev predsednika DZ

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, koordinator Levice Luka Mesec in vodja poslanske skupine SD Meira Hot so vložili predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora (DZ) Zorana Stevanovića. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij DZ o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. DZ je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Proti dnevnemu redu sej DZ je poleg koalicije glasovala Resnica, opozicija zato Stevanoviću očita kršenje ustavnega reda.

»V poslanski skupini Gibanja svoboda bomo vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora. Z ustavo, ki je temelj naše domovine, se ni za igrati. Če nekdo hkrati sedi na treh kavčih, z eno roko glasuje za, z drugo proti, je zagotovo nekaj narobe. Oglasili so se eminentni ustavni pravniki, povedali, da je to narobe. Da je to zdrs, namerna kršitev ustave. Kljub temu se je to ponovilo še enkrat. Kdo v tej državi še misli, da je aktualni predsednik DZ še primeren za to vlogo,« je dejal Sajovic.

»Predsednik DZ nima nikakršne legitimnosti več za vodenje te institucije,« pa je dodala Hot, ki je prepričana, da je predsednik DZ iz vsega skupaj naredil igro. »Gre za to, da kot opozicija opozorimo, da je ravnal narobe in morda k takšnemu razmišljanju spodbudimo še koga drugega,« je še dejala poslanka SD, ki upa, da bo predsednik DZ morda celo sam odstopil. »Predsednik Stevanović mora zapustiti mesto, ki ga zaseda, ker je na vseh točkah padel že po šestih tednih,« pa je bil oster Mesec.