Opozorilo iz Celja! »Po terenu hodi oseba, ki se lažno predstavlja kot patronažna sestra«

Kot so sporočili Iz ZD Celje, se med občani pojavlja neznana oseba, ki se lažno predstavlja kot patronažna medicinska sestra Zdravstvenega doma Celje in pod pretvezo zdravstvenih storitev poskuša priti v domove ljudi. Po do zdaj zbranih informacijah oseba vstop v stanovanja utemeljuje z navidezno povsem običajnimi opravili, na primer z merjenjem krvnega tlaka. V ZD Celje ob tem opozarjajo, da so bili v preteklosti v podobnih primerih zaznani tudi poskusi prodaje različnih izdelkov, kar z uradnimi obiski patronažne službe nima nobene zveze.

»Po do zdaj zbranih informacijah oseba pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev, kot je na primer merjenje krvnega tlaka, vstopa v domove občanov, v preteklosti pa so bili na ta način zaznani tudi poskusi prodaje različnih izdelkov, kar ni in nikoli ne bo praksa patronažne službe ZD Celje,« so zapisali v obvestilu za javnost.

Vedno zahtevajte izkaznico

V zdravstvenem domu poudarjajo, da se lahko občani zaščitijo s preprostim, a ključnim korakom: preden kogar koli spustite v stanovanje, zahtevajte službeno izkaznico. »Občane opozarjamo, da ima vsaka zaposlena oseba Zdravstvenega doma Celje uradno službeno izkaznico s fotografijo in logotipom zavoda, zato pred vstopom v vaš dom vedno zahtevajte vpogled v izkaznico.«

Ob tem dodajajo še jasno opozorilo: »Patronažne medicinske sestre ZD Celje na domu nikoli ne prodajajo izdelkov ali storitev.«

Če ste v dvomu, ne odpirajte in pokličite 113

Če oseba izkaznice nima, če je vsiljiva, se vede sumljivo ali pri vas vzbuja dvom, v ZD Celje svetujejo, da je ne spustite v dom in o tem nemudoma obvestite policijo. »V primeru, da oseba nima ustrezne izkaznice, se vede sumljivo ali vzbuja dvom, svetujemo, da je ne spustite v dom in o tem nemudoma obvestite policijo na telefonsko številko 113.«

Posebej opozorite starejše

V obvestilu posebej izpostavljajo, naj ljudje opozorilo delijo tudi z najranljivejšimi, predvsem s starejšimi, ki so pogosto tarča tovrstnih poskusov prevar. »Prosimo, da na to opozorilo posebej opozorite tudi starejše sorodnike, sosede in znance, ki so lahko bolj izpostavljeni tovrstnim poskusom prevar.«

Zdravstveni dom Celje se je občanom zahvalil za sodelovanje in razumevanje ter poudaril, da je cilj opozorila večja varnost vseh.