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SREČANJE Z MEDVEDOM

Opozorilo krajanom: velika zver opažena pri Dramljah, strokovnjaki svetujejo previdnost (FOTO)

Iz Lovske družine Dramlje so sporočili, da so opazili medveda na območju Starih Slemen. Kaj storiti, če se mu znajdete na poti?
Na območju Starih Slemen so opazili medveda. FOTO: PGD Dramlje, Facebook
Na območju Starih Slemen so opazili medveda. FOTO: PGD Dramlje, Facebook
A. G.
 7. 10. 2026 | 12:01
 7. 10. 2026 | 12:05
4:19
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Na območju Starih Slemen v bližini kartuzije je bil opažen medved. Na to so danes opozorili pri PGD Dramlje, kjer so sporočili, da so informacijo prejeli od Lovske družine Dramlje. Prebivalce in obiskovalce območja zato pozivajo k večji previdnosti pri gibanju v naravi. »Danes so iz LD Dramlje sporočili, da je bil na območju njihovega lovišča, v predelu Starih Slemen v bližini kartuzije, opažen medved,« so na družbenem omrežju Facebook zapisali pri PGD Dramlje. Kot so dodali, previdnost pri gibanju na tem območju ne bo odveč. Obiskovalcem svetujejo, naj bodo v teh dneh še posebej pozorni.

Opažanje pri Dramljah je še eno v nizu letošnjih primerov, ko so se medvedi pojavili v bližini ljudi oziroma naselij. Medvedi se človeku sicer praviloma izogibajo, vendar lahko pride do nevarnega srečanja predvsem takrat, ko žival presenetimo, se ji približamo ali jo razdražimo. Letos so bila med bolj odmevnimi opažanji tudi tista na območju Dolenje vasi pri Ribnici, kjer so julija opazili več medvedk z mladiči. Živali so se zadrževale predvsem zunaj naselja, na travnikih in poljih.

Maja so medvede večkrat opazili tudi na območju Gradišča v občini Škofljica. Tam so prebivalci poročali o medvedki z mladičem, ki sta se gibala tudi v bližini naselja. Prav na tem območju je sicer medved leto prej hudo napadel domačinko, zato je bila letošnja prisotnost živali za prebivalce še posebej skrb vzbujajoča. Avgusta so medveda opazili tudi v Spodnji Kanomlji v občini Idrija. Policisti so ugotovili, da je žival ponoči prevrnila dva zabojnika za odpadke, nato pa so o dogodku obvestili tamkajšnje lovce in pristojno ministrstvo. Medvedi se lahko zaradi iskanja hrane približajo tudi naseljem. Ministrstvo za okolje in prostor opozarja, da je dostopnost hrane človeškega izvora eden pomembnih razlogov, zaradi katerih se lahko medvedi začnejo zadrževati v bližini ljudi. Zato je pomembno, da hrane in odpadkov ne puščamo na mestih, kjer jih lahko dosežejo.

Če zagledate medveda, ne bežite

Kaj torej storiti, če se medved pojavi pred vami? Prvo pravilo je, da ostanemo mirni. Medvedu se ne približujemo in ga ne poskušamo odgnati. Če ga opazimo na razdalji, se počasi umaknemo v smeri, iz katere smo prišli, pri tem pa mu pustimo dovolj prostora, da se lahko umakne.

Pristojni posebej opozarjajo, naj ne tečemo in ne izvajamo hitrih gibov. Prav tako medveda ne smemo kričati ali ga kako drugače vznemirjati. Če pride do tako imenovanega lažnega napada, pri katerem medved želi človeka predvsem prestrašiti, ne pride nujno do fizičnega stika. V takšnem primeru je treba obstati oziroma počasi leči na tla z obrazom navzdol.

Pes naj bo vedno na povodcu

Posebna previdnost je potrebna pri sprehajanju psa. Ta mora biti v gozdu na povodcu. Če pes medveda opazi in ga začne preganjati ali razdražiti, se lahko medved odzove obrambno, pes pa se lahko nato vrne k svojemu lastniku in s tem pripelje žival neposredno do človeka. Medvedu se ne približujemo niti takrat, ko se zdi miren ali radoveden. Še posebej nevarno je približevanje medvedki z mladiči, prav tako pa živali ne smemo motiti pri hranjenju ali se približati truplu živali, s katerim se hrani.

Kdaj je treba poklicati 112?

Če se medved pojavi neposredno v bližini naselja in predstavlja nevarnost za ljudi ali če pride do napada, je treba poklicati 112. Center za obveščanje nato aktivira pristojne službe. Opažanja velikih zveri v okoliščinah, ko je ogroženo zdravje ali varnost ljudi oziroma premoženje, je mogoče prijaviti tudi prek sistema MedvedoFON.

Običajno pa velja preprosto pravilo: medvedu pustimo mir in dovolj prostora. Kot poudarjajo pristojne službe, se medved človeku praviloma izogne, zato je pravilen odziv ob srečanju najpomembnejši način, da preprečimo nevarno situacijo.

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