Opozorilo prebivalcem! Nasproti obrtne cone opazili volka (FOTO)

»Vaščane in občane obveščamo, da je bil danes na območju nasproti obrtne cone v Predstrugah opažen volk.« so na družabnem omrežju zapisali v vasi Predstruge nedaleč od Velikih Lašč. Gre za območje, kjer so vajeni sobivanja z divjimi živalni, po tamkajšnjih gozdovih se sprehajajo tudi medvedje, ki občasno zaidejo tudi bližje vasem.

Kljub temu velja upoštevati opozorilo in med sprehodi v naravi ravnati primerno. »Volk človeka praviloma ne dojema kot plen in se ljudem večinoma izogiba. Kljub temu priporočamo nekoliko večjo previdnost pri sprehajanju psov, zlasti v zgodnjih jutranjih in večernih urah. Pse imejte na povodcu, prav tako pa bodite pozorni na domače živali na pašnikih in dvoriščih,« dodajajo v Predstrugah.

Če med sprehodom po gozdu naletite na volka, je najpomembneje, da ostanete mirni, ne bežite in se živali ne približujete. Volkovi se praviloma izogibajo ljudem, zato so bližnja srečanja z njimi redka. Prejšnji mesec je Zavod za gozdove Slovenije objavil tudi priporočila, kako ravnati ob srečanju z velikimi zvermi:

Ostanite mirni. Ne delajte nenadnih gibov in ne poskušajte pobegniti.

Opozorite nase z mirnim glasom. Če vas volk še ni opazil, mu dajte vedeti, da ste tam.

Počasi se umaknite. Najbolje v smeri, iz katere ste prišli. Živali ne zapirajte poti za umik.

Ne približujte se mu. Tudi če je videti miren ali radoveden, ohranite varnostno razdaljo.

Volka nikoli ne hranite. Prav tako mu ne sledite in ga ne poskušajte fotografirati od blizu.

Psa imejte na povodcu. Volkovi lahko pse dojemajo kot tekmece oziroma vsiljivce na svojem območju.

Kaj pa, če se le zgodi, da se vam volk začne približevati? »Ne tecite. Ohranite razdaljo, postavite se pokončno, govorite odločno in glasno ter po potrebi zaploskajte, da ga odvrnete. Nato se umaknite na varno. Če žival vztrajno sledi človeku ali kaže znake agresije, dogodek prijavite pristojnim službam. Če ste neposredno ogroženi, pokličite 112,« še svetujejo na zavodu za gozdove.