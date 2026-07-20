Opravičilo Zali Klopčič Rauter

V članku z naslovom »Poglejte, kdo je Zalo Klopčič pospremil pred oltar. Nekoč razrešeni župnik«, objavljenem 15. 6. 2026, smo objavili neresnično informacijo, da je Zalo Klopčič Rauter pred oltar pospremil nekdanji župnik Franc Klopčič.

Pravilno je, da je Zalo Klopčič Rauter pred oltar pospremil njen oče, ki ni v nikakršni povezavi z osebo, omenjeno v članku.

Za objavo napačne informacije se gospe Zali Klopčič Rauter in njenemu očetu iskreno opravičujemo.

Uredništvo Slovenskih novic