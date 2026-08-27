Orači tekmovali tudi s plugi starodobniki (FOTO)

Na Zgornjem Krapju je potekal tradicionalni, že 28. kmečki dan, v okviru katerega je bilo organizirano tudi regijsko tekmovanje oračev Pomurja za pokal sejma Agra 2026.

Dogodek, ki ga je pripravilo Društvo oračev Pomurja v sodelovanju z Društvom za medsosedsko pomoč Strojni krožek Ljutomer–Križevci ter ob podpori Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Biotehniške šole Rakičan, javno službo za kmetijsko svetovanje s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, Pomurskega sejma, posestva Ljutomerčan ter občin Ljutomer, Križevci in Veržej, je predstavljal tudi uvod v praznovanje 70. praznika Občine Ljutomer.

Regijsko tekmovanje je štelo tudi za kvalifikacije za državno prvenstvo v oranju.

Tekmovalcem so namenili tudi koristne strokovne nasvete.

Na rodovitni prleški zemlji so se zbrali najboljši orači iz Pomurja, ki so svoje znanje in spretnosti predstavili na tekmovanju, organiziranem po pravilih Svetovne organizacije oračev in pravilniku Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje je znova potrdilo, da oranje ni le vsakodnevno kmetijsko opravilo, temveč disciplina, ki zahteva veliko natančnosti, izkušenj in občutka za delo z zemljo.

Svoje znanje so tekmovalci preizkusili v oranju z dvobrazdnimi tekmovalnimi plugi krajniki, dvobrazdnimi obračalnimi plugi, dvobrazdnimi navadnimi plugi in plugi starodobniki. Vsaka kategorija od tekmovalcev zahteva drugačen pristop, v vseh pa je cilj seveda kakovostno in natančno opravljeno delo. Nad potekom tekmovanja je bdelo 14 sodnikov, ki so ocenjevali kakovost oranja, pravilnost izvedbe posameznih elementov, upoštevanje tekmovalnih pravil in stanje tekmovalnih parcel.

28. kmečki dan je bil kot nalašč za najboljše orače.

Pomerili so se v več kategorijah.

In kdo so bili najboljši? V kategoriji plugi krajniki je prvo mesto med Prekmurci osvojil Darko Tibaut, drugi je bil Jožef Zver, tretji pa Amadej Cör, med Prleki je slavil Filip Kuri, drugi je bil Rene Repa, tretji pa Aljaž Ornik. V kategoriji obračalni plugi je prvo mesto med orači Pomurja osvojil Tilen Vogrinčič, drugi je bil Štefan Bakan, tretji pa Filip Gider. V kategoriji navadni plugi je postal najboljši orač Pomurja Peter Kramar, drugi je bil Jakob Majc, tretji pa Žan Gider, v kategoriji starodobniki pa so najboljši trije orači postali Boris Kerčmar, Andrej Lašič in Janko Karba.

Državno prvenstvo bo med 10. in 12. septembrom v Bolehnečicih

Regijsko tekmovanje je predstavljalo tudi kvalifikacije za državno prvenstvo v oranju. Nastop na državnem tekmovanju, ki bo med 10. in 12. septembrom potekalo v bližnjih Bolehnečicih, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, so si že zagotovili Darko Tibaut, ki bo Prekmurje zastopal v kategoriji plugov krajnikov, Tilen Vogrinčič, ki bo Prekmurje zastopal z obračalnimi plugi, ter Filip Kuri, ki si je nastop priboril v kategoriji plugov krajnikov kot predstavnik Prlekije.

V Krapju je potekalo tudi tekmovanje v spretnostni vožnji. V ženski konkurenci se je pomerilo osem tekmovalk, prva tri mesta pa so osvojile Dragica Himelrajh, Alenka Hari in Brigita Petek. V moški konkurenci je tekmovalo 11 oračev, najboljši trije so bili Aljaž Čuš, Franc Fekonja in Janez Velnar.