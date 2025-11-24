  • Delo d.o.o.
POKAL ORADELA

Orade, kraljice tekmovanja, štejejo največ

Letošnji Pokal Oradela postregel z bogatim ulovom, a to je le delček čudovite obmorske zgodbe.
Za zapolnitev praznin v želodcih ni manjkalo piranskih feštic.

Predsednik RD Oradele Mario Druschovich

Najboljši lovci na piranske orade so prišli iz Kranja, Labina in Budve.

Lovili so s čolnov pred Piranom.

Združili so se ribiči iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Italije.

Zmagovalka Pokala Oradela je bila prepričljivo Štefka Cvirn iz ŠRD Marinar Kranj.

Pred odhodom jih je pričakal še tradicionalni piranski Oradelin zajtrk: segedin golaž in šunka v testu.

Pri tehtanju ulova je šlo za grame.

Prijelo jim je kar 12 kilogramov najbolj zaželenih orad.

Janez Mužič
 24. 11. 2025
0:15
V Piranu, kjer ribiška tradicija živi v vsakdanjih zgodbah ljudi že stoletja, je letošnji 28. Pokal Oradela znova dokazal, zakaj velja za enega najbolj množičnih in obenem najbolj družabnih športnoribiških dogodkov na Jadranu. Dogodek, ki ga skrbno pripravlja Ribiško društvo Oradela Piran, je namreč tudi letos privabil številne tekmovalce, prijatelje morja in ljubitelje pristne mediteranske atmosfere.

Predvsem prijatelji

Sodelovalo je 56 tekmovalcev iz 18 klubov, ki so prišli iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Italije. V Piranskem zalivu so skupaj ulovili 45 kilogramov rib, med njimi kar 12 kilogramov orad – kraljic tekmovanja, ki v posebnem točkovanju štejejo največ. Čeprav orade niso velike, so za Piranski zaliv nekaj posebnega, zato jim ribiči ljubkovalno pravijo oradele, po njih pa nosi ime tudi društvo. Ena največjih posebnosti sicer tridnevnega pokala je ta, da tekmovalci pridejo v Piran že več dni prej, saj je Pokal Oradela mnogo več kot športno tekmovanje. To so dnevi mednarodnega prijateljstva in druženja športnih ribičev. Tako je bilo nadvse živahno na fešticah in druženjih v Verdijevi ulici ob ateljeju Mozaik, kjer ima Ribiško društvo Oradela sedež. Ob obloženih mizah ni manjkalo ne kitare ne petja, zato je bilo dogajanje pestro vse do poznih ur. Vse tri dni je za družabno dogajanje skrbel tudi priljubljeni lokal Čakola, kjer so se tekmovalci zbirali, si delili ribiške zgodbe in izkušnje z morja ter si privoščili prigrizek ali pijačo. Tamkajšnja gostinca Gorazd in Ida sta za udeležence na domačiji pripravila celo velik piknik – še en dokaz, da so tekmovalci v Piranu predvsem prijatelji.

Najboljši

V konkurenci posameznikov je slavila Štefka Cvirn (ŠRD Marinar Kranj) pred Antoniom Smokovićem (Smokvić Nautic Labin) in Dejanom Beljkašem (KSR Delfin Budva). V ekipni konkurenci je zmagala ekipa Marinar Kranj, druga je bila ekipa KSR Delfin Budva, tretja pa ekipa RD Oradela Piran.

Tekmovalni dan se je začel zgodaj zjutraj, še pred sončnim vzhodom. Tekmovalci so se zbrali na piranskem pomolu, se vkrcali na čolne in odpravili na svoje položaje v Piranskem zalivu. Morje je bilo umirjeno, dan obetaven, vzdušje pa tekmovalno, a sproščeno – kot se za Pokal Oradela spodobi. Po vrnitvi na kopno so sledili kosilo, uradno tehtanje in točkovanje ulova ter podelitev nagrad v legendarni restavraciji Pirat. Tam ni manjkalo ne rib na žaru ne dobre volje in seveda ribiških komentarjev, zbadljivk ter tisti dan rojenih novih ribiških dogodivščin. Tovrstna druženja so že dolgo zaščitni znak piranskega društva, ki se zaveda, da so vezi med ribiči vsaj tako pomembne kot športni rezultati.

Morje je bilo radodarno, vzdušje nepozabno.

Vlagajo v mlade

Pred odhodom domov je udeležence pričakal še tradicionalni Oradelin zajtrk: segedin golaž in šunka v testu. Brez tega se Pokal Oradele preprosto ne konča – postal je neuradni ritual, ki mnogim pomeni prav toliko kot tekma. Ribiško društvo Oradela deluje od leta 1993 in danes združuje okoli sto članov iz Slovenije, Evrope in celo z drugih celin. Društvo slovi po odprtosti, družabnosti in izjemnem delu z mladimi. Vsako leto izvajajo treninge za kadete in mladince, redno se udeležujejo domačih ter mednarodnih tekmovanj, njihova brezplačna poletna šola ribolova na piranskem pomolu pa ostaja ena najbolj priljubljenih aktivnosti med lokalnimi otroki in tudi tistimi, ki v mestu preživljajo počitnice.

56 TEKMOVALCEV

je sodelovalo.

Pokal Oradela ni pomemben le za športne ribiče, temveč tudi za samo mesto. Dogodek podpirajo številni lokalni sponzorji in Občina Piran, saj se vse bolj zavedajo, da je športni ribolov tudi del turistične ponudbe. Piran tako vsako leto novembra vkoraka v poseben, nekoliko bolj domač, a izjemno avtentičen ritem, ki ga prinaša mednarodni festival ribištva in druženja. Letošnje tekmovanje je znova dokazalo, da se športni ribolov v Piranu ne vrti le okrog tekmovanja, temveč predvsem okrog skupnosti, prijateljstva, tradicije in srčnosti. Morje je bilo radodarno, vzdušje nepozabno, Piran pa kar nekaj dni ena od prestolnic športih ribičev Jadrana.

