ZIMSKE VREMENSKE RAZMERE

Oranžno opozorilo velja do 18. ure! Možne prekinitve v oskrbi z električno energijo

Zaradi burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 18. ure.
FOTO: Foto: Dejan Javornik
FOTO: Foto: Dejan Javornik
STA, A. G.
 7. 1. 2026 | 07:35
 7. 1. 2026 | 09:33
3:04
Močno sneženje, ki je marsikje po državi v torek povzročalo nevšečnosti, se je ponoči po večini umirilo, še vedno pa velja oranžno opozorilo zaradi močne burje na Primorskem. Zaradi plužnih in posipnih skupin je promet na cestah upočasnjen, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Brniško letališče je znova operativno. Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem danes pihala ponoči in dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 18. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do 8 ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto–Selo. Upoštevajte signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Vremensko opozorilo FOTO: Arso
Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Jutranji polet za Frankfurt odpovedan

Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek odpovedali vseh sedem večernih poletov, danes pa bo promet predvidoma stekel normalno po urniku. Jutranji polet za Frankfurt je bil sicer odpovedan, ker letalo v torek ni pristalo, so za STA povedali na letališču. Vremenske razmere lahko povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu, so v torek zvečer sporočili s Slovenskih železnic.

Danes zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala močna burja. Na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 km/h. V notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo burja prenašala sneg in gradila zamete.

Kako bo v prihodnjih dneh?

Jutri bo večinoma jasno z mrzlim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od –15 do –8, v mraziščih okoli –20, na Primorskem od –8 do –4, najvišje dnevne od –4 do 0, na Primorskem okoli 4 °C. V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. V noči na soboto se bo meja sneženja spustila do nižin. V soboto zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo jasnilo.

vremeArsosnegburjaopozorilozimavremenske razmeremočan veterzimske razmeresneženje
09:22
Novice  |  Slovenija
PORTAL ZVEM

Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
7. 1. 2026 | 09:22
09:12
Novice  |  Svet
VENEZUELA

Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril le z eno besedo

Razkril je skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele.
7. 1. 2026 | 09:12
09:10
Novice  |  Svet
NENADOMA IZGINILA

Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V Moskvi so Julijo Lemeščenko zaradi načrtovanja sabotaž brez milosti obsodili.
7. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Ste vedeli, da se prav vsak organ in sistem v telesu v našem življenju večkrat popolnoma obnovi?
7. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
MAMA IN SIN

Zakaj se Melania Trump sramuje Barrona?

Kritike na račun Melanie Trump letijo zaradi zaščite zasebnosti njenega sina.
7. 1. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Slovenija
DO 70 CENTIMETROV!

Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in na jugovzhodu države, v povprečju med 15 in 30 centimetri. Bilo je mrzlo, Slovenija je bila ves dan pod minusom, zato se je sneg takoj oprijel podlage. Ker so pred nami mrzli dnevi, bo v petek po šoli čas za delanje snežakov.
7. 1. 2026 | 08:47

