Arso prižgal oranžno! Prihajajo močan veter, nalivi in poplave, grozi tudi snegolom

Slovenijo bo v nedeljo zajelo močno poslabšanje vremena, ki ga vremenoslovci označujejo za enega najizrazitejših jesenskih dogodkov doslej. Ciklon z izrazito hladno fronto bo čez državo udaril že v noči na nedeljo, prinesel bo močno burjo, obilne padavine, hitro naraščanje vodotokov in sneženje v višjih legah. Agencija RS za okolje (Arso) je izdala več oranžnih in rumenih opozoril, prebivalce pa poziva k previdnosti.

Že v zgodnjih jutranjih urah bo nad Primorsko udarila močna burja, katere sunki bodo po napovedih dosegali med 100 in 120 kilometrov na uro. Najbolj bo pihalo na območju Kraškega roba, Ilirske Bistrice in v Slovenski Istri. Hkrati se bodo v zahodni in deloma južni Sloveniji razbesnele močne padavine z dolgotrajnimi nalivi. Največ dežja pričakujejo v spodnjem Posočju, Vipavski dolini, Slovenski Istri in na Notranjskem, kjer lahko v nekaj urah pade med 60 in 100 milimetrov padavin, ponekod tudi več.

Narasli vodotoki, meja sneženja nižja

Hudourniški vodotoki in manjše reke bodo začeli hitro naraščati, marsikje bo padavinska voda zastajala, posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. V nedeljo zjutraj bodo reke po večjem delu države dosegle veliko vodnatost, izjema bo severovzhod, kjer bodo ostale srednje ali malo vodnate. Ob tem vremenoslovci opozarjajo tudi na možnost razlivanja morja – med sedmo in dvanajsto uro dopoldne bo zaradi visokega plimovanja in močnega valovanja možno razlivanje na izpostavljenih delih obale.

Hladen zrak bo občutno znižal mejo sneženja, ki se bo spustila na nadmorsko višino med 700 in 1000 metri, predvsem na Notranjskem lahko še nekoliko nižje. V pasu med 700 in 1000 metri lahko zapade do deset centimetrov mokrega snega, višje pa med 20 in 40 centimetrov. Ker je drevje še olistano, opozarjajo na nevarnost snegoloma, ki bi lahko povzročil težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Arso je zaradi sneženja oranžno opozorilo izdal tudi za severozahod države, za jugozahod pa zaradi vetra in padavin.

Evropa v primežu vode in vetra

Slovenija pa v tem ni osamljena – po Evropi vlada pravi vremenski kaos. V Bolgariji so hude poplave v letovišču Elenite terjale tri življenja, med mrtvimi sta bila dva reševalca. Na Irskem in Škotskem je pustošila nevihta Amy, ki je prinesla sunke vetra do 160 kilometrov na uro, povzročila množične izpade elektrike in zahtevala življenje moškega v grofiji Donegal. V Srbiji pa je gorsko letovišče Divčibare prekrila debela snežna odeja – tako zgodnje sneženje je za oktober v tistih krajih izjemna redkost, snežna teža je lomila drevesa in povzročila nevarne razmere.

Kot da to ne bi bilo dovolj, sta Slovenijo v petek stresla še dva potresa. Ob 20.30 so seizmografi zaznali potres magnitude 3,0 pri Rogaški Slatini, ob 23.19 pa še potres magnitude 2,4 v bližini Bovca. Oba so prebivalci občutili, škode pa ni bilo.

Vremenoslovci opozarjajo, da bodo vremenske razmere pestre in dinamične, možne so hitre spremembe. Nedelja bo dan, ko bo treba spremljati opozorila, se prilagoditi razmeram in – če je mogoče – ostati doma. Narava je pokazala zobe.