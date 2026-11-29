Agencija za okolje je zaradi močnega vetra za jugozahodno Slovenijo in območje morja izdala oranžno vremensko opozorilo. Najhuje bo od ponedeljka zjutraj do torka opoldne, ko bodo najmočnejši sunki dosegali od 100 do 120 kilometrov na uro.

Vremenoslovci Agencije RS za okolje (ARSO) svarijo pred zelo močnim vetrom, ki bo že ponoči začel pridobivati moč, vrhunec pa bo dosegel v ponedeljek zjutraj. Oranžno opozorilo, ki pomeni tretjo od štirih stopenj ogroženosti, bo začelo veljati v ponedeljek, 30. novembra, ob 7. uri in bo trajalo vse do torka, 1. decembra, do 12. ure. Pred in po tem bo v veljavi rumeno opozorilo, ko bodo sunki vetra dosegali od 70 do 85 kilometrov na uro.

Nevarnost podrtih dreves in izpadov elektrike

Po napovedih agencije bo veter tako silovit, da bo lomil veje, lahko bo podiral drevesa, odkrival strehe in prevračal oglasne panoje. Zaradi poškodb na daljnovodih so možne tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo v tem času zelo oteženo in nevarno zaradi letečih ali padajočih predmetov, zato pristojni prebivalcem svetujejo, naj se med najhujšimi sunki zadržujejo v varnih, zaprtih prostorih.

Močan veter bo povzročal težave tudi v prometu. Vozniki naj bodo še posebej previdni pri bočnem vetru na izpostavljenih mestih, kot so mostovi in useki, na voziščih pa je mogoče pričakovati tudi podrto drevje. Voznikom počitniških prikolic in tovornih vozil s ponjavami vožnjo v tem času odsvetujejo.

Ker bo morje zmerno vzvalovano do vzvalovano, bo oviran tudi pomorski promet, zato vsem lastnikom plovil priporočajo, da odpovejo plovbo.

Kako ravnati pred prihodom najmočnejših sunkov?

Da bi preprečili večjo škodo in poškodbe, na ARSO prebivalcem svetujejo naslednje ukrepe:

Zavarujte premoženje: Dobro zaprite in zavarujte vsa okna ter vrata, z balkonov, teras in dvorišč pa pospravite vse predmete, ki niso čvrsto pritrjeni.

Dobro zaprite in zavarujte vsa okna ter vrata, z balkonov, teras in dvorišč pa pospravite vse predmete, ki niso čvrsto pritrjeni. Umik vozil: Avtomobile parkirajte stran od dreves in starejših zgradb, s katerih bi lahko padali strešniki ali drugi deli fasade.

Avtomobile parkirajte stran od dreves in starejših zgradb, s katerih bi lahko padali strešniki ali drugi deli fasade. Odpoved dogodkov: Prireditve na prostem naj bodo odpovedane, v šolah in vrtcih pa naj v času opozorila izvajajo ustrezne zaščitne ukrepe.

Pristojni vse prebivalce jugozahodne Slovenije še pozivajo, naj dosledno spremljajo aktualna vremenska poročila ter upoštevajo navodila Civilne zaščite in Uprave RS za pomorstvo.