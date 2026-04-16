Viktor Orban je izgubil na volitvah na Madžarskem. Leta je izkoriščal pravico veta, da je zaustavljal nekatere evropske pobude, zlasti tiste, ki zadevajo podporo EU Ukrajini. Orbana bo zdaj zamenjal Peter Magyar, politik desnega centra, ki je nakazal pripravljenost na tesnejše sodelovanje z Brusljem.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takoj, ko je postalo jasno, da je Orban izgubil volitve, predlagala spremembe pravil glasovanja v EU. Vendar Orbanov odhod ne pomeni, da si lahko von der Leynova ali Kijev oddahneta, navaja ugledni bruseljski Politico.

Evropski svet, kjer se sestaja vseh 27 voditeljev, da sprejemajo odločitve, še vedno vključuje nekaj Orbanovih zaveznikov in več potencialnih novih motilcev.

Italijanska voditeljica Giorgia Meloni se je od prihoda na oblast pred več kot tremi leti v odnosih z Brusljem lotila nevarne pragmatične poti, pri čemer je v mednarodnih zadevah usklajevala svojo desničarsko, nacionalistično politiko s proevropsko držo. Slovaški premier Robert Fico je bil pogosto Orbanov zvest partner pri vetu, saj se je pridružil svojemu proruskemu kolegu pri blokiranju sankcij proti Moskvi in ​​zahteval izvzetje iz 90 milijard evrov vrednega posojila EU za Ukrajino. Po Orbanovi odsotnosti Fico ostaja edini in morda zadnji prijatelj Kremlja v EU. Češki premier Andrej Babiš, 71-letni milijarder, ki ga imenujejo »češki Trump« in ki od decembra vlada v koaliciji s skrajno desnico, je že pokazal nekaj nagnjenosti k Orbanovemu slogu. Babiš je bil edini voditelj, skupaj z Orbanom in Ficom, ki je zahteval izvzetje iz 90 milijard evrov vrednega posojila EU za Ukrajino. Nekdanji bolgarski predsednik Rumen Radev je januarja odstopil, da bi ustanovil novo stranko in kandidiral na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Glede na anketo Politica je na dobri poti do zmage. To bi lahko bil problem za Ukrajino in njene evropske zaveznike. Radev je leta 2025 dejal, da je Ukrajina obsojena na propad v vojni z Rusijo, in trdil, da povečanje vojaške pomoči EU ali dajanje več orožja Kijevu nista rešitev.

Politico piše, kateri voditelji bi lahko prevzeli njegovo vlogo. Omenjajo pet voditeljev, ki bodo najverjetneje prevzeli Orbánovo vlogo, med njimi je tudi Slovenec.

Vrnitev populista

Nekdanji slovenski premier Janez Janša z več mandati, desničarski populist in samooklicani Trumpov občudovalec, nagnjen k sporom z novinarji, je na marčevskih dramatičnih volitvah, zaznamovanih z vohunjenjem, zasedel drugo mesto za vsega en poslanski sedež, je šefa SDS opisal Politico.

Ker pogajanja še potekajo, ostaja nejasno, ali bo Janši ali aktualnemu premierju Robertu Golobu uspelo oblikovati vladno koalicijo. Janša, ki mu včasih pravijo »mini-Trump«, bi se, če se vrne na oblast, pridružil rastočemu klubu populistov v EU. Vendar pa glede Ukrajine obstaja pomembna razlika med Janšo ter Orbanom ali celo Ficom. Kljub zavezništvu z Madžarom pri drugih vprašanjih se je Janša zavzemal za članstvo Ukrajine v EU in je leta 2022 v zgodnjih dneh ruske invazije obiskal Kijev, da bi izrazil podporo.