Oriana Girotto ogorčena po tragediji v Ljubljani: »A vam res ni niti za trenutek jasno ...«

V petek popoldan Ljubljano pretresla tragedija. Na prehodu za pešce je umrla mlajša ženska, kar je sprožilo val čustev in ostrih debat na družbenih omrežjih. Mnogi so zgroženi nad brutalnimi komentarji, ki so sledili, medtem ko je nekaj znanih osebnosti stopilo v bran sočutju in človečnosti. Slovenska voditeljica Oriana Girotto je sinoči zapisala ganljiv odziv, v katerem je obsodila brezčutnost uporabnikov družbenih omrežij.

»Popolnoma jasno mi je, da živimo v bolni družbi. Ampak ko se zgodijo takšne tragedije, bi človek pričakoval vsaj kanček sočutja. Da ljudje na Facebooku vsaj za trenutek utihnejo in ne onesnažujejo vsega skupaj z zlobnimi komentarji. Ampak ne. Mlado dekle umre, ker prečka cesto pri zeleni luči, in že se začne: da je mladina brezglava, da je gotovo gledala v telefon, da so krivi starši … Kako si sploh drznete, dragi zafrustriranci srednjih let? Kako si upate v takem trenutku moralizirati in obsojati? A vam res ni niti za trenutek jasno, da včasih ni treba nič napisati, samo držati prste stran od tipkovnice in pokazati vsaj minimum človečnosti?,« je zapisala.

Pod njenim zapisom so se strinjale številne znane osebnosti. Med drugim je igralka in pevka Lara Janković poudarila, da ima pešec vedno prednost: »Res je. In v bistvu, tudi, če je gledala v telefon, je prečkala cesto pri zeleni luči čez zebro. In vozniki moramo biti še toliko bolj pozorni, ker ima pešec prednost. Enako velja za kolesarje, motoriste in skiroje. Pa zdaj 'serjite', kot hočete. Pika.«

Pod Orianinimi komentarji so se zvrstili še drugi komentarji: »Danes je nekdo izgubil otroka, ljudje pa iščejo krivca v komentarjih. Grozno kam smo prišli kot družba.«; »Sožalje sorodnikom, prijateljem. Ob teh surovih besedah me zmrazi. Sem pa imela ravno danes priložnost spet videti, kako mladi srčno sodelujejo, se podpirajo, ustvarjajo ... To je lahko naša edina skupna prihodnost.«; »Ubogo dekle, naj počiva v miru. Svojcem iskreno sožalje.«; »Tudi mene je povozil avto pri moji zeleni luči, pa nisem gledala v telefon - nisem niti imela telefona, nisem šla brezglavo čez cesto, pa imam uničeno kakovost življenja, tako da....., vzdržite se neprimernih komentarjev.«; »Res je. Eni samo čakajo, kje bo nekdo nekaj zaj.... Da ga bodo potem popljuvali do konca. Se ne zavedajo, da življenje ni samo črno in belo. Je zelo pisano. Nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi naslednji trenutek.«

Spomnimo: Tragedija se je zgodila na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice. Po informacijah policije je mlada ženska pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce, ko jo je povozil mestni avtobus. Voznik, 48-letni moški, ni bil pod vplivom alkohola. Nesreča se je zgodila okoli 14. ure, mlada ženska pa je na kraju nesreče umrla. Policija nadaljuje preiskavo in poziva morebitne priče, naj se javijo. Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski potniški promet sta potrdila sodelovanje pri preiskavi.