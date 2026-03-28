Orkanski sunki pustošili po državi, na vrtec padle smreke (FOTO)

Rdeči alarm, ki so ga razglasili za večji del Slovenije, predvsem na severu države, in je veljal za 47 občin, je bil žal še kako upravičen, saj so se pristojni včeraj ves dan ukvarjali s posledicami orkanskega vetra, ki je pihal od četrtka. Ta se niti včeraj čez dan še ni umiril, zato so ljudem še naprej svetovali, da ostanejo v zaprtih prostorih, zavarujejo stvari okoli hiš in živali ter spremljajo obvestila in vremensko napoved, lastniki gozdov pa naj ne hodijo vanje. Uprava za zaščito in reševanje je v četrtek ljudi na nevarnost sicer opozorila s sistemom SI-Alarm oziroma sporočilom SMS o nevarnosti. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je povedal, da so imeli okoli 800 intervencijskih dogodkov. Število klicev na 112 je preseglo številko 3000, kar je šest- oziroma sedemkratnik klicev, ki jih običajno sprejmejo v 24 urah. Samo na območju Kranja je bilo poškodovanih več kot 300 stanovanjskih objektov, tudi številni poslovni in industrijski objekti. Na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani so morali zaradi zelo močnega vetra v četrtek in včeraj preusmeriti ali odpovedati nekaj poletov. Po podatkih Arsovih merilnih postaj so v gorah namerili sunke vetra, ki so dosegli med 100 in 150 kilometrov na uro, po nižinah pa od 80 in več kot 100 kilometrov na uro.

Na vrtec padle smreke

Najhuje je bilo na Gorenjskem, kjer je veter povzročil ogromno škode. Največ intervencij je bilo v občinah Radovljica in Tržič. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa in močno oviral promet. Prizadetih je bilo deset večjih industrijskih objektov. Zaradi varnosti otrok so ostala zaprta vrata šol in vrtcev na območju Gorenjske, in sicer občin Jesenice, Radovljica, Tržič in Preddvor, pa tudi na Severnem Primorskem, v občinah Bovec in Kobarid. Kot so sporočili iz celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje, so na vrtec v Škalah pri Velenju padle tri smreke in ga poškodovale. Močan veter je razkril streho na podružnični Osnovni šoli Svetega Florijana v občini Rogaška Slatina. Pouk je odpadel tudi na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru, saj je veter s strehe pometal nekaj sončnih panelov. Na območju Elektra Maribor je bilo zjutraj brez elektrike več kot 21.500 odjemalcev, brez nje je bilo tudi več sto uporabnikov na območju Elektra Celje, na območju Elektra Ljubljana je bilo brez elektrike okoli 2200 uporabnikov, o izpadih so poročali tudi z Gorenjske in območja Elektra Primorska.

Zaradi močnega vetra so imeli velike težave tudi v Zgornjem Posočju in na Cerkljanskem. Najhuje je bilo ponoči v Občini Kobarid, kjer je veter odkrival strehe stanovanjskih hiš in podiral drevesa. »Največ škode je bilo na stanovanjskih hišah. Veter ni prizadel le enega naselja v občini, ampak je povzročal škodo po skoraj vseh krajih, od Breginja in Robiča pa vse do Kobarida in Drežnice,« je povedal poveljnik občinskega štaba CZ Kobarid Aleksander Vončina. Podobno je bilo v občinah Cerkno in Bovec, kjer je odkrilo streho objekta TKK Srpenica, zaradi česar so zaposlene iz podjetja evakuirali. Po besedah direktorja Uroša Lozarja je za oceno škode še prezgodaj, saj veter ne omogoča sanacije ali ogleda objektov.

Vrnila se je zima Na območje Dolenjske, Posavja in Kočevja se je vrnila zima. Zapadlo je nekaj snega, po nižinah do 10 centimetrov, v višjih predelih pa tudi več, tako da je na Gorjancih snežna odeja dosegla celo nekaj več kot pol metra. Večjih nevšečnosti menda ni bilo. Vremenska napoved za prihodnji teden kaže, da bo vreme spremenljivo, razmeroma precej bo oblačnosti. »To pa bo ugodno, ker bo preprečilo preveč intenzivna nočna ohlajanja, tako da kakšne splošne pozebe niti v prihodnjem tednu ni na vidiku,« je ocenil meteorolog Arsa Branko Gregorčič.

Igor Arh, poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice, je povedal, da ponoči niso prejeli veliko klicev. Je pa padlo drevo oplazilo žensko, odpeljali so jo v bolnišnico. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sicer meni, da so bili napotki in navodila za državljane učinkoviti, saj na srečo ni bilo hujših poškodb ali smrti. S Koroške včeraj o večjih težavah niso poročali, je pa veter škodo povzročal tudi v Pomurju. Tudi promet po državi je bil oviran zaradi močnih sunkov vetra predvsem v severni polovici Slovenije, so zapisali pri Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Nekatere ceste so bile delno prevozne, nekatere zaprte. Zaradi burje je bil na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja. Zastoj je bil tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Veter je v četrtek in včeraj škodo povzročil tudi v gozdovih, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije. Po njihovi prvi grobi oceni je poškodovanih najmanj 100.000 kubičnih metrov drevja.

Tako je bila videti cesta čez prelaz Črnivec proti Gornjemu Gradu. FOTO: Meteoinfo Slovenija

Škoda v Občini Preddvor FOTO: Občina Preddvor

Tudi Prešernova rojstna hiša jo je skupila, zaprta bo do torka. FOTO: Visit Žirovnica

Na Kočevskem so se prebudili v snežno idilo. FOTO: Simona Fajfar

Prizaneslo ni niti trdni prometni infrastrukturi. FOTO: Meteoinfo Slovenija