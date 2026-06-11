Orkansko neurje pustošilo po Halozah, najhuje je bilo v Občini Žetale, kjer bo škoda milijonska (FOTO)

Potem ko je pred dnevi orkanski veter razkril več kot 30 hiš v Sveti Ani v Slovenskih goricah ter je zaradi močnega neurja in vetroloma več občin v Slovenskih goricah utrpelo ogromno gmotno škodo, med drugim je bilo uničenih 25 nagrobnih spomenikov, je v torek zvečer hudo neurje prizadelo še Haloze. Še najhuje je bilo v Občini Žetale, kjer se je močna nevihtna celica nad istim območjem obnavljala več kot dve uri. Tamkajšnja meteorološka postaja je zabeležila kar 117 litrov dežja na kvadratni meter – približno toliko, kot ga tam običajno pade v vsem juniju. Kot običajno so imeli največ dela spet gasilci in enote civilne zaščite ter prostovoljci. Sledilo je ničkoliko intervencij zaradi poplav, podrtih dreves, onesnaženih cestišč in zemeljskih plazov.

Zaradi silovitih nalivov je reka Rogatnica, desni in največji pritok Dravinje iz Haloz, s pritoki hitro narasla in poplavila dele naselij, ceste, stanovanjske in gospodarske objekte. Na razmočenih pobočjih so se sprožili številni zemeljski plazovi, po prvih podatkih jih je bilo okoli 50. Seveda so imeli precejšnjo škodo tudi kmetovalci, pridelovalci vseh vrst žit ter zelenjave, škoda je nastala tudi v vinogradih in sadovnjakih.

Voda je drla v potokih.

Gasilci in drugi prostovoljci so ponovno opravili orjaško delo.

Podpora države Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je včeraj poklicala Matjaža Kopšeta, župana Občine Žetale, ter mu posredovala pojasnila glede postopkov ukrepanja ob naravnih nesrečah. Ob tem mu je zagotovila, da bo država pri odpravljanju posledic neurja zagotovila vso potrebno pomoč. Podatke o oceni škode medtem že zbira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Če skupna škoda preseže 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, vlada razglasi naravno nesrečo, ministrstvo pa pripravi program odprave posledic naravne nesreče.

Po neprespani noči se je oglasil župan Občine Žetale Matjaž Kopše, ki nam je opisal: »V noči na sredo je območje naše občine prizadelo močno neurje z obilnimi padavinami, ki je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Po prvih podatkih so poškodovani dva državna mostova in en občinski most, sprožilo se je več zemeljskih plazov, poškodovani so posamezni cestni odseki, poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Pristojne službe, civilna zaščita, gasilska društva, vzdrževalci cest in občinska uprava so že na terenu in izvajajo prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi ter vzpostavitev prevoznosti prometnih povezav. Občane pozivamo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov. Prosimo, da upoštevate morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Občina Žetale bo začela zbiranje podatkov o nastali škodi. Občane prosimo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije ter jo sporočijo občinski upravi. V tem trenutku je naša prednostna naloga zagotoviti varnost ljudi, pregledati stanje na terenu in vzpostaviti pogoje za čim hitrejšo sanacijo posledic neurja. Seveda bo materialna škoda presegla več milijonov evrov, česar bomo v občini brez pomoči države težko sanirali,« je dejal župan Kopše, ki se je zahvalil vsem gasilcem, vzdrževalcem cest, prostovoljcem ter vsem drugim občanom, ki so že od večernih in nočnih ur pomagali pri odpravljanju posledic neurja.

Gasilci so imeli polne roke dela

Spomnimo, da so prvi klic na pomoč gasilci v Žetalah prejeli že nekaj po 22. uri, ko je v naselju Nadole meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Žetale so vodo izčrpali in preprečili nadaljnjo škodo. Le nekaj minut pozneje je v Dobrini neurje podrlo drevo, ob čemer je prišlo tudi do poplavljanja potoka. Gasilci so drevo odstranili in počistili cestišče. Težave so se samo še stopnjevale ...

V Žetalah je okoli 23.30 poplavil potok in ogrozil cestno infrastrukturo. Gasilci so območje zavarovali, sanacijska dela pa so se lahko začela šele po neprespani noči. V naselju Čermožiše je neurje onesnažilo cestišče. Prizaneslo ni niti sosednji občini Podlehnik. Malo po polnoči je v Kozmincih meteorna voda zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilec PGD Podlehnik je iz objekta izčrpal približno 20 kubičnih metrov vode. Zahtevna intervencija je sledila tudi v Čermožišah, kjer je neurje podrlo drevo in sprožilo zemeljski plaz. Gasilci PGD Žetale so zavarovali kraj dogodka, odstranili podrto drevo ter sanirali posledice.

Uničeno je tudi novo igrišče.

Toliko padavin v kratkem času ne pomnijo niti starejši občani.

Na območju občine Žetale je neurje poškodovalo tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. Prehod večernega nevihtnega sistema prek Štajerske in Prekmurja so na severovzhodu države poleg nalivov, sunkov vetra in manjše toče spremljale številne razelektritve. V le uri in pol je bilo zabeleženih več kot 1200 udarov strel, največ ravno v Halozah.