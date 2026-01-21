  • Delo d.o.o.
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
Oste Bakal
 21. 1. 2026 | 09:27
A+A-

Analize odpadnih voda, ki so v začetku junija lani znova iztekale z območja Bioplinarne Ormož, so ponovno potrdile resno grožnjo okolju in vodnim ekosistemom. Kljub večletnim opozorilom, inšpekcijskim nadzorom in izrečenim globam se razmere niso izboljšale, zato je v lokalni skupnosti dozorelo prepričanje, da je potrpežljivosti konec. Občinski svetniki skupine GPS so naročili dodatno strokovno presojo, ta je potrdila, da nepravilnosti v obratovanju ostajajo. Prelomni trenutek je nastopil konec prejšnjega tedna, ko je Občina Ormož od ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) prejela odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje bioplinarne. Odločba z dne 13. januarja 2026 upravljavcu, podjetju Adastra Energija, d. o. o., dovoljenja sicer še pravnomočno ne odvzema, a na občini ne pričakujejo uspešne pritožbe.

25 izrednih dogodkov so zabeležili lani.

Kot je pojasnil župan Danijel Vrbnjak, je ministrstvo presodilo, da upravljavec v zakonsko določenih rokih ni izvedel pravnomočnih odločb okoljskega inšpektorata. Ugotovljene kršitve so se nanašale na preseganje mejnih vrednosti emisij, neizpolnjevanje ukrepov za zmanjševanje emisij v zrak pri ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki ter nedovoljeno iztekanje odpadnih in padavinskih voda v okolje zaradi netesnih objektov. Kljub opozorilom in odreditvam nepravilnosti od novembra 2024 niso bile odpravljene, vplivi na tla in vode pa so po oceni ministrstva že zaznavni. Inšpekcijski postopki zoper upravljavca še potekajo, državni organi pa izvajajo nadaljnje ukrepe, povezane predvsem s sanacijo območja in odstranitvijo odloženih odpadkov iz silosov bioplinarne. Občina Ormož poudarja, da je njen cilj preprečiti nadaljnje negativne vplive na okolje, zlasti ponavljajoče se izlitje izcednih in industrijskih odpadnih voda ter širjenje onesnaženja na kmetijska, gozdna, cestna in vodna zemljišča.

Vzrok za onesnaženje so bili dotrajani objekti.

V letu 2025 so v Ormožu zabeležili kar 25 izrednih dogodkov, povezanih z emisijami v zrak, tla in vode, med katerimi so izstopali intenziven smrad ter obsežna izlitja onesnaženih voda. Na občini so se ob tem posebej zahvalili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ormož in Policijski postaji Ormož za hitro in strokovno posredovanje ob večini dogodkov, kar je prispevalo k zaščiti ljudi in okolja ter k učinkovitejšemu ukrepanju pristojnih organov. Okoljski inšpektorat je od leta 2023 izdal več odločb, vendar številne niso bile izvršene. Vzrok za onesnaženje so bili dotrajani objekti, razpoke v betonskih skladiščih in neustrezen sistem odvodnjavanja, zaradi česar so se izcedne in padavinske vode nekontrolirano izlivale v okolje. Posebej izpostavljen je bil dogodek maja lani, ko je onesnaženje več dni segalo tudi na javno cesto. Občani zdaj čakajo na odziv upravljavca bioplinarne, ki se bo predvidoma pritožil. Primer Ormoža pa ni osamljen, saj se s podobnimi težavami soočajo tudi nekatere druge lokalne skupnosti na severovzhodu države.

