Ormoški gasilci pohiteli na intervencijo: »Pomagamo ne glede na velikost ali število tačk«

Galerija
Gasilci PGD Ormož so v sredo v Ormožu imeli prav posebno intervencijo v Ormožu. Tako so nudili tehnično in drugo pomoč.
»Takšne intervencije nas vedno znova spomnijo, da gasilci ne pomagamo le ob velikih nesrečah, temveč tudi takrat, ko je pomoč potrebna – ne glede na velikost ali število tačk,« so reševanje muce s strehe opisali ormoški gasilci. Uspelo jim je skupaj z lastnikom rešiti ujeto mačko s strehe in poskrbeti za srečen razplet.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.