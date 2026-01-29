Ormoški gasilci pohiteli na intervencijo: »Pomagamo ne glede na velikost ali število tačk«

Gasilci PGD Ormož so v sredo v Ormožu imeli prav posebno intervencijo v Ormožu. Tako so nudili tehnično in drugo pomoč.

»Takšne intervencije nas vedno znova spomnijo, da gasilci ne pomagamo le ob velikih nesrečah, temveč tudi takrat, ko je pomoč potrebna – ne glede na velikost ali število tačk,« so reševanje muce s strehe opisali ormoški gasilci. Uspelo jim je skupaj z lastnikom rešiti ujeto mačko s strehe in poskrbeti za srečen razplet.