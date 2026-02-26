  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODZIV NA IZJAVE V PREDVOLILNEM SOOČENJU

Ortoped Kavčič zoper premierja vložil tožbo. Goloba tožba ne bo ustavila: »Zdravje ni plen dobičkarstva«

Zasebna kazenska tožba se nanaša na premierjeve navedbe o domnevnem preusmerjanju pacientov in podaljševanju čakalnih dob v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki jih tožnik označuje za neresnične in škodljive za njegov ugled.
Gregor Kavčič trdi, da so bile izjave premierja neresnične in škodljive za njegov ugled. FOTO: Kaja Grozina

Gregor Kavčič trdi, da so bile izjave premierja neresnične in škodljive za njegov ugled. FOTO: Kaja Grozina

Kavčič je po predvolilnem soočenju napovedal pravno zaščito svojega dobrega imena. FOTO: Kaja Grozina

Kavčič je po predvolilnem soočenju napovedal pravno zaščito svojega dobrega imena. FOTO: Kaja Grozina

Spor med ortopedom in predsednikom vlade se seli na sodišče. FOTO: Posnetek zaslona 

Spor med ortopedom in predsednikom vlade se seli na sodišče. FOTO: Posnetek zaslona 

Gregor Kavčič trdi, da so bile izjave premierja neresnične in škodljive za njegov ugled. FOTO: Kaja Grozina
Kavčič je po predvolilnem soočenju napovedal pravno zaščito svojega dobrega imena. FOTO: Kaja Grozina
Spor med ortopedom in predsednikom vlade se seli na sodišče. FOTO: Posnetek zaslona 
STA, K. G., S. U.
 26. 2. 2026 | 17:15
 26. 2. 2026 | 17:40
4:12
A+A-

Odvetnik Boštjan Penko je v imenu ortopeda Gregorja Kavčiča na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil kazensko zasebno tožbo zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi obrekovanja. Kavčič Golobu očita, da je v okviru prvega predvolilnega soočenja na Televiziji Slovenija govoril laži in neresnice.

Golob je 19. februarja v predvolilnem soočenju o Kavčiču in njegovem delu v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto med drugim dejal: »V Novem mestu smo imeli en primer, ko je predstojnik oddelka imel zasebno ordinacijo in tja organizirano vozil svoje paciente.« Nadaljeval je, da je bilo takrat v čakalni vrsti 1277 čakajočih, po čiščenju seznama pa 588 in da jih je bilo očitno polovica v vrsti po nepotrebnem. »Veste, kdaj bi prišli na vrsto v Novem mestu, dokler je tam še deloval ta ortoped? Leta 2032. Danes pridete na vrsto letos oziroma v začetku leta 2027,« je dejal Golob.

V kazenski zasebni tožbi je navedeno, da je Golob o Kavčiču »trdil in raznašal nekaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav je vedel, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, pri čemer je bilo dejanje storjeno po televiziji, tisto, kar je neresnično trdil in raznašal, pa je bilo take narave, da je imelo hude posledice za zasebnega tožilca«.

Spor med ortopedom in predsednikom vlade se seli na sodišče. FOTO: Posnetek zaslona 
Spor med ortopedom in predsednikom vlade se seli na sodišče. FOTO: Posnetek zaslona 

V tožbi so zapisali tudi, da gre za neresnične trditve, saj Kavčič nikdar ni vozil pacientov iz SB Novo mesto v svojo zasebno ordinacijo, še manj pa je to počel organizirano, prav tako ni bil pooblaščen za vodenje in urejanje čakalnih vrst oziroma seznamov v navedeni ustanovi. Njegovo dodatno delo pri koncesionarju s soglasjem primarnega delodajalca pa ni imelo nobenih takih posledic na čakalne dobe, kot je zatrjeval Golob, je še zapisano.

Tudi vse navedbe vodstva bolnišnice je označil kot neresnične in žaljive 

Kavčič v tožbi trdi, da je vsaka operacija, ki jo je opravil izven SB Novo mesto, pomenila, da se je čakalna vrsta skrajšala. Preostalo skrajšanje vrste, ki naj bi ga ugotovili pri čiščenju seznamov, pa ne pomeni, da so bili pacienti v vrsti po nepotrebnem, ampak da so se po Kavčičevem odhodu iz vrste sami izpisali in se vpisali v čakalno vrsto pri koncesionarju, kjer zdaj operira.

V tožbi so navedli, da je Golob svoje trditve raznašal hote in ob zavedanju, da so neresnične, saj je bil predhodno seznanjen s sporočilom za javnost, ki ga je v začetku decembra lani poslal Kavčič, vsebino oddaje Tarča na Televiziji Slovenija iz 8. januarja in številnimi drugimi medijskimi objavami, »v katerih so bile inkriminirane trditve argumentirano demantirane«.

Kavčič je po predvolilnem soočenju napovedal pravno zaščito svojega dobrega imena. FOTO: Kaja Grozina
Kavčič je po predvolilnem soočenju napovedal pravno zaščito svojega dobrega imena. FOTO: Kaja Grozina

Po navedbah v tožbi so Kavčiča trditve, ki jih je Golob izrekel z namenom osebne politične promocije in promocije politične stranke, hudo prizadele in mu povzročile nepopravljivo škodo na časti, ugledu in dobrem imenu. Kavčič meni, da je Golob s svojimi izjavami izpolnil vse zakonske znake težje oblike kaznivega dejanja obrekovanja. Ob tem Kavčič poudarja, da nikomur, ne sedaj in ne v prihodnje, ne bo dopustil, da obrekuje in blati njegov ugled ter njegovo čast in dobro ime, ki si ga je zgradil s trdim, nesebičnim, večdesetletnim delom v dobrobit pacientov, »z očitnim namenom politične samopromocije oziroma za pridobivanje političnih točk pred prihajajočimi volitvami«, je še sporočil odvetnik Penko.

Izredni strokovni nadzor v SB Novo mesto je sicer v začetku decembra pokazal, da je vodja ortopedskega oddelka Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je nato razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je navedbe vodstva, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive.

Več iz teme

dr. Gregor Kavčičortopednovomeška klinikaRobert Golobtožba
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki