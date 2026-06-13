Osamosvojitev na morju: s podajanjem rok s čolna do čolna bi pokazali, kolikšno je slovensko morje

Boris Šuligoj je takrat zapisal: »Ob številnih akcijah in manifestacijah, ki jih pripravljajo po Sloveniji v dneh pred slovensko osamosvojitvijo, se je med ljubitelji morja pojavila še ena zamisel: v nedeljo, 23. junija, naj bi se na slovenskem morju pojavilo vsaj tisoč plovil. Iz lučic in pristanov naj bi izpluli vsi s svojimi plovili in skušali simbolično nakazati, od kod do kod sega majhno, zato tembolj pomembno slovensko morje. Zamisel bi znala biti zanimiva, kljub temu, da nekateri v Sloveniji nasprotujejo pretiranim akcijam, s katerimi želijo drugi opozoriti na pomen slovenske samostojnosti.

Slovenske novice so v tem tednu pred 35 leti pisale še o enem perečem problemu pred osamosvojitvijo, in sicer o fantih, ki so v tistih negotovih dneh služili v jugovojski. »Na tržaški kvesturi sta se pojavila dva človeka v vojaških uniformah, povedala, da sta Jugoslovana, in zahtevala politični azil. Tržaška policija njunih imen za sedaj še ni sporočila, znano pa je, da gre res za Jugoslovana in vojaka JLA. Oba prebežnika so namestili v neko privatno stanovanje, nič pa še ni znanega o razlogih za njun pobeg oziroma dezerterstvo iz jugoslovanske armade. Prav tako še ni znano, kakšne narodnosti sta nekdanja vojaka JLA.«

S tem simboličnim podajanjem rok s čolna bi mirno, vendar dovolj jasno opozorili svet, da si želi Slovenija in njeni prebivalci boljšo državo od te, v kateri je zdaj. To bi bilo pomembno tudi za turistično predstavitev dežele, ki skuša toliko staviti tudi na turizem in ob tem tudi navtični turizem. Istega dne je načrtovana tudi tradicionalna regata prijateljstva velikih potovalnih jadrnic Milje-Portorož-Milje. Če bo vreme količkaj naklonjeno, bo tega dne na morju torej kar živo, živo, zato tudi mi vabimo vse, ki imajo svoje batane, sandoline, gumenjake, zvezde, leteče holandce, jahtice in jahte, da se pridružijo.«

»Naša teniška superzvezdnica Monika Seleš je drugič zapored osvojila pariški turnir, v finalu je bolj mimogrede pospravila Španko Arantxo Sanchez Vicario in na bogat devizni konto vknjižila še 581.000 mark. Arantxi je mama pred finalom skuhala njeno najljubšo jed – paello, toda ni pomagalo. Monika je bila bolj kot s hrano zaposlena s sponzorji in sprejemanjem daril,« smo pisali v Novicah 9. junija.