  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
35 LET

Osamosvojitev na morju: s podajanjem rok s čolna do čolna bi pokazali, kolikšno je slovensko morje

Pisal se je 12. junij 1991, ko so se Slovenske novice v 27. številki razpisale o slovenskem morju. Pred 35 leti in tik pred osamosvojitvijo je bilo to še kako aktualna tema.
Naslovka Slovenskih novic 12. junija 1991 Foto: arhiv slovenskih novic
Naslovka Slovenskih novic 12. junija 1991 Foto: arhiv slovenskih novic
Slovenske novice
 13. 6. 2026 | 05:20
2:47
A+A-

Boris Šuligoj je takrat zapisal: »Ob številnih akcijah in manifestacijah, ki jih pripravljajo po Sloveniji v dneh pred slovensko osamosvojitvijo, se je med ljubitelji morja pojavila še ena zamisel: v nedeljo, 23. junija, naj bi se na slovenskem morju pojavilo vsaj tisoč plovil. Iz lučic in pristanov naj bi izpluli vsi s svojimi plovili in skušali simbolično nakazati, od kod do kod sega majhno, zato tembolj pomembno slovensko morje. Zamisel bi znala biti zanimiva, kljub temu, da nekateri v Sloveniji nasprotujejo pretiranim akcijam, s katerimi želijo drugi opozoriti na pomen slovenske samostojnosti.

Slovenske novice so v tem tednu pred 35 leti pisale še o enem perečem problemu pred osamosvojitvijo, in sicer o fantih, ki so v tistih negotovih dneh služili v jugovojski. »Na tržaški kvesturi sta se pojavila dva človeka v vojaških uniformah, povedala, da sta Jugoslovana, in zahtevala politični azil. Tržaška policija njunih imen za sedaj še ni sporočila, znano pa je, da gre res za Jugoslovana in vojaka JLA. Oba prebežnika so namestili v neko privatno stanovanje, nič pa še ni znanega o razlogih za njun pobeg oziroma dezerterstvo iz jugoslovanske armade. Prav tako še ni znano, kakšne narodnosti sta nekdanja vojaka JLA.«

S tem simboličnim podajanjem rok s čolna bi mirno, vendar dovolj jasno opozorili svet, da si želi Slovenija in njeni prebivalci boljšo državo od te, v kateri je zdaj. To bi bilo pomembno tudi za turistično predstavitev dežele, ki skuša toliko staviti tudi na turizem in ob tem tudi navtični turizem. Istega dne je načrtovana tudi tradicionalna regata prijateljstva velikih potovalnih jadrnic Milje-Portorož-Milje. Če bo vreme količkaj naklonjeno, bo tega dne na morju torej kar živo, živo, zato tudi mi vabimo vse, ki imajo svoje batane, sandoline, gumenjake, zvezde, leteče holandce, jahtice in jahte, da se pridružijo.«

»Naša teniška superzvezdnica Monika Seleš je drugič zapored osvojila pariški turnir, v finalu je bolj mimogrede pospravila Španko Arantxo Sanchez Vicario in na bogat devizni konto vknjižila še 581.000 mark. Arantxi je mama pred finalom skuhala njeno najljubšo jed – paello, toda ni pomagalo. Monika je bila bolj kot s hrano zaposlena s sponzorji in sprejemanjem daril,« smo pisali v Novicah 9. junija.

Pred 35 leti je bila Monika Seleš še naša. Foto: reuters
Pred 35 leti je bila Monika Seleš še naša. Foto: reuters

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

obletnica35 letslovensko morje
ZADNJE NOVICE
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NORO

Grega Voga se zagovarja za poskus uboja: »Šofer ga je le opomnil, naj validira vozovnico« (FOTO)

Štiriinštiridesetletnemu vozniku avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa LPP Zlatanu R. se bo četrtek, 13. novembra lani, bržkone za vedno vtisnil v spomin.
13. 6. 2026 | 07:05
06:50
Lifestyle  |  Astro
MOČ V NAS

Štiri ravni intuicije: bolj ko jo razvijamo, manj smo odvisni od glasov okolice

Naučimo se zaupati sebi.
13. 6. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
0 EVROV

Svoj bankovec ima tudi Nika Prevc: evro, s katerim ne morete plačati ničesar (FOTO)

Toda med zbiratelji je lahko vreden precej več.
13. 6. 2026 | 06:45
06:30
Lifestyle  |  Astro
SLEDIMO SEBI

Ohranimo energijo v odnosih: včasih nas čustva drugih ljudi popolnoma preplavijo

Pomembno je vzdrževati lastno mejo in prostor za regeneracijo.
13. 6. 2026 | 06:30
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJE

Tomaž Mihelič, pevec, novinar, pisatelj: »Vsi smo iskre drug drugemu« (Suzy)

Gora Meru, ki se dviga v bližini Kilimandžara pri mestu Arusha v Tanzaniji, velja za eno najlepših afriških gora. Pod njo živi njegova izbrana družina, h kateri se vrača že četrto leto.
13. 6. 2026 | 06:25
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
15 000 ŠE DOLŽNI

Furs zamudil in ostal brez denarja: Stečajni upraviteljici ne bo treba vrniti kar pol milijona terjatev!

Plačati mora finančna uprava, in to 15.000 evrov pravdnih stroškov.
Tomica Šuljić13. 6. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki