Osebna izpoved šefice Janševih poslancev, a vsa Slovenija gleda le njeno majico

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na Facebooku razkrila, kaj se skriva za njenim znanim vzklikom v Državnem zboru, ki se glasi »Pa ka teb ni jasn?!« Kot je pojasnila, je spontan izrek nastal po več urah »provokativnih in neumnih« izjav koalicijskih poslancev med razpravo o spremembi zakonodaje glede točenja alkohola v šolskih prostorih. Godec je izpostavila, da je predlog madžarske manjšine za maturantski ples v šolski telovadnici sprožil njeno reakcijo, saj trenutna zakonodaja ne dovoljuje točenja alkohola na šolskih igriščih in telovadnicah, kljub temu da takšne prireditve potekajo. Enako težavo imajo tudi gasilci, ki za svoje veselice uporabljajo šolska igrišča in parkirišča, ter občinski svetniki. »Tudi slavnostne seje občinskih svetov ali kakšna druga prireditev se izvede v šolski telovadnici in se po končani prireditvi nazdravi. In tudi to je trenutno nezakonito,« je pojasnila Godčeva.

A razprava na spletu se ni osredotočila na zakon, temveč na osebne napade. »Ali veš, da ima Jelka težave z alkoholom?« in druge obtožbe so postale pogoste. Godec je razkrila, da je prejela več žaljivih elektronskih sporočil, v katerih so jo označevali za »pijanduro in zapuščeno babo« ter hkrati trdili, da jo poznajo zgolj preko televizije. »Sem javna oseba in verjetno moram prenesti marsikaj, a verbalno nasilje na družbenih omrežjih ni sprejemljivo,« je poudarila v zapisu. Ob tem je opozorila, da lahko žaljivi zapisi povzročijo hudo stisko posamezniku in njegovim najbližjim, še posebej najstnikom, ki so občutljivi na videz in status v družbi. »Razmišljam pa nekaj drugega. Vsi žaljivi zapisi na socialnih omrežjih so verbalno nasilje, ki ga anonimneži (ali pa tudi ne) izvajate nad posameznikom. Ali se zavedate, da ga hote ali nehote ožigosate s privoščljivimi, lažnivimi in zelo osebnimi opazkami?«

Kljub kritikam Godec vztraja, da ima podporo družine, prijateljev in znancev ter se trudi, da negativni komentarji ne vplivajo na njeno delo kot poslanke.

