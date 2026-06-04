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POTRJEVANJE 16. SLOVENSKA VLADA

V DZ se je zaiskrilo že na začetku! Stevanović: Prekinjam sejo za pet minut, dokler se Sluga ne umiri (VIDEO)

Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah danes še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in četrte Janševe vlade.
Janez Janša FOTO: Jure Makovec Afp
Janez Janša FOTO: Jure Makovec Afp
N. Č.
 4. 6. 2026 | 07:24
 4. 6. 2026 | 09:21
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Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministrske ekipe premierja Janeza Janše. Za razpravo, ki so jo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih osem ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novoizvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah DZ torej čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in četrte Janševe vlade.

9.00 Zaplet že na začetku seje

V državnem zboru je počilo že na začetku seje, ko so poslanke Svobode hitro zašle v ostro izmenjavo besed s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem. Poslanke so s postopkovnimi predlogi poskušale doseči njegovo opravičilo zaradi njegovih besed o »pocestniškem obnašanju«, a jim predsednik DZ tega ni dovolil.

»Jaz vam moram prekiniti, to ni postopkovno in zavračam vaš predlog,« je dejal Stevanović. Ko je poslanka Janja Sluga opozorila, da je bila njegova izjava »žalitev do vseh žensk v državi«, jo je prav tako prekinil z besedami, da ne gre za postopkovni predlog. Napetost v dvorani je rasla, poslanke so vztrajale, da se čutijo prizadete, predsednik DZ pa je Slugi izrekel opomin in nato sejo za pet minut prekinil. Kot je dejal, »dokler se poslanka Sluga ne umiri«.

Stevanović je rekel, da bi bilo opravičilo »oksimoron«, zato se ne bo opravičil, in da ni nikogar žalil. Je pa dejal, da se opravičuje vsem Slovenkam, zaradi »nedostojnega vedenja poslank v DZ«. Kot pravi, v življenju ni nikoli bil žaljiv do nobene ženske in tudi ne bo, in da nobene ženske ni označil za »pocestnico«, je pa opisal način vedenje. Rekel je, da mu zdaj poslanke »delajo krivico«, s tem, ko mu očitajo, da se neprimerno vede do žensk. 

»Nikdar mi ne boste mogli nadeti etikete šovinista, seksista, ker to nisem. Ko pa opisujem vedenje poslank, pa opisujem tako, ker takšno vedenje ne spada v parlament,« je dejal Stevanović, a Sluga njegovih besed ni vzela resno, saj, kot pravi, so bile njegove besede o »pocestniškem obnašanju« poslank šovinistične in seksistične. 

15 ministrov v novi vladi

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga prvak SDS, bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Kandidatke in kandidati so v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles, o njihovem imenovanju pa bo danes odločal DZ.

Poslanske skupine so skupno prijavile osem ur razprave, glasovanje o listi ministrskih kandidatov je torej pričakovati pozno popoldne. DZ glasuje o listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja.

Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je takoj zatem pričakovati zaprisego novoizvoljenih ministrov, Janša pa bo delo z novo vladno ekipo začel že na večerni ustanovni seji vlade. Še pred tem je pričakovati primopredajo poslov med odhajajočim premierjem Golobom in njegovim naslednikom Janšo.

Na prvi seji vlade pa bodo predvidoma že sledile poteze nove sestave izvršilne veje oblasti. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelo prve naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastjan Jeretič. V vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča po poročanja Večera omenja Damirja Ivančića.

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