Osemletni Domen hudo zbolel, po najhujši diagnozi se vrača v šolske klopi

POMOČ BIOENERGETIKA

Že leto dni preživlja naporno zdravljenje. Izčrpanemu od kemoterapij mu izjemno dobro dene pomoč bioenergetika.

Za starše je vedno najhujše spoznanje, da njihov otrok ni zdrav. Kljub temu se ne vdajo v usodo, ampak vztrajno iščejo najboljše oblike pomoči. Sinja in Dominik Kosi iz Ljutomera, vzgojiteljica v domačem vrtcu in policist iz Gornje Radgone, sta edinčka Domna povila 3. januarja 2016. Dodatna pomoč Domen je odraščal povsem normalno kot vsi njegovi vrstniki in končal že tretji razred OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Med takratnimi poletnimi počitnicami pa se je vse obrnilo na glavo. »Bilo je julija 2024. Najin takrat osemletni sin je dopoldne začel vse pogosteje bruhati. Sprva smo upali, da gre za ...