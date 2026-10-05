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NEMOČNI SO

Oskrbnica koče, kjer je prišlo do škandala: »Opiti gostje so po navadi Slovenci«

Da je bilo tisto noč vzdušje v koči zelo napeto, ne zanika.
Osebje je razgrajače poskušalo umiriti, a vsi pozivi k spoštovanju nočnega miru so naleteli na gluha ušesa. Dom Planika, arhivska fotografija. FOTO: Boštjan Fon
Osebje je razgrajače poskušalo umiriti, a vsi pozivi k spoštovanju nočnega miru so naleteli na gluha ušesa. Dom Planika, arhivska fotografija. FOTO: Boštjan Fon
N. P.
 5. 10. 2026 | 20:53
 5. 10. 2026 | 20:53
3:36
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Potem ko je v javnosti odjeknila zgodba o razvratu v skupni sobi Doma Planika pod Triglavom, so se za Slovenske novice odzvali tudi iz vodstva koče. Oskrbnica doma (ime hranimo v uredništvu) je v pogovoru razkrila svojo plat zgodbe in osvetlila nemoč osebja ob takšnih incidentih.

Kot pravi gospa, je bil tisti konec tedna eden zadnjih lepih poletnih vikendov, zato je bila koča zasedena do zadnjega kotička. A čeprav je zgroženi planinec pozneje poslal pisno pritožbo, na samem mestu incidenta osebje ni bilo obveščeno. »Uradne pritožbe nisem prejela ne tisti večer ne naslednji dan zjutraj, da bi se kdo obrnil osebno name. Nihče me ni poiskal,« pojasnjuje oskrbnica.

Opozorila jih je petkrat

Da je bilo tisto noč vzdušje v koči zelo napeto, pa oskrbnica ne zanika. Z enim od študentov sta delala in čistila jedilnico vse do polnoči: »Bilo je nekaj precej opitih ljudi, midva s študentom sva tisti večer do kakšnih 10 minut čez polnoči pospravljala, ker je bilo vse polito s pivom. Ti opiti gostje so po navadi Slovenci.«

»Skoraj ni mogoče, da bi oskrbnik zagotovil mir, saj skoraj nimaš vzvodov. Ven na mraz jih ne moreš postaviti,« pravi oskrbnica.

Osebje je razgrajače poskušalo umiriti, a vsi pozivi k spoštovanju nočnega miru so naleteli na gluha ušesa. »Najbolj moteči so šli spat nekje ob 23.30, niso pa upoštevali naših pravil. Smo jih opozarjali – najmanj petkrat ali šestkrat, mi s študenti, ki smo delali,« pravi oskrbnica in dodaja, da so se z opitimi gosti soočali tudi starši prisotnih otrok: »Videla sem, da so tudi starši opozarjali moteče goste, ampak oni niso upoštevali nikogar, nobenega kodeksa. Saj imamo povsod napisan nočni mir, a ko so pijani, jih je treba na lep način opozoriti, na bolj ostro ne deluje.«

Nemoč oskrbnikov: »Sreča v nesreči« za pijance?

Mnogi se sprašujejo, zakaj osebje pijanih in motečih posameznikov enostavno ne odstrani iz objekta. Oskrbnica pojasnjuje, da pijanega gosta ne smejo preprosto poslati v noč. »Mi gostov ne smemo pozvati, naj zapustijo kočo. Mislim, da nobena koča ne vrže ven gostov. Vsakemu moramo omogočiti prenočišče, tudi če je v jedilnici – sicer ga vržeš ven, na mraz,« poudarja. Tudi prestavitev razgrajačev v skupne prostore ne reši problema: »Morda bi lahko dala moteče goste spat v jedilnico, pa bi potem tam razgrajali in motili celo kočo ... Skoraj si ne predstavljam, kako bi to lahko rešili. Skoraj ni mogoče, da bi oskrbnik zagotovil mir, saj skoraj nimaš vzvodov. V tej situaciji si skoraj nemočen,« odkrito priznava.

Tudi starši so opozarjali moteče goste, a niso upoštevali nikogar. Dom Planika, arhivska fotografija. FOTO: Boštjan Fon
Tudi starši so opozarjali moteče goste, a niso upoštevali nikogar. Dom Planika, arhivska fotografija. FOTO: Boštjan Fon

Dodatna težava v kočah ostaja vnos lastnega alkohola, ki ga obiskovalci prinesejo v nahrbtnikih. »Ko je prisotna pijača, sploh prekomerno, te nihče ne posluša. Pijačo s sabo prinesejo – nekaj pri nas kupijo, s sabo pa še žganje prinesejo,« pravi oskrbnica.

Glede na to, da je v skupnih sobanah (zlasti v najvišji sezoni) težko nadzorovati obnašanje posameznikov, pa oskrbnica družinam z otroki za vnaprej svetuje dodatno previdnost pri izbiri nastanitve: »Priporočala bi, naj družine raje rezervirajo manjše sobe oziroma tiste skupine, ki imajo otroke, naj raje poskusijo rezervirati sobo z manjšo kapaciteto.«

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