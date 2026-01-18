Osnovnošolci pri nas tekmovali, kdo spije več energijskih pijač

V Posočju so starše zaskrbela poročila o nevarnem spletnem izzivu med osnovnošolci. Po pouku naj bi se zbirali v bližnjem parku in tekmovali, kdo naenkrat spije več energijskih pijač, pri tem pa naj bi 13- in 14-letniki uporabljali tudi »fuge«, prepojene z različnimi snovmi, tudi nikotinom, poroča 24 ur.

Miha Kramli, vodja centra za zdravljenje odvisnosti v ZD Nova Gorica, opozarja, da imajo letno več kot 4000 klicev zaradi spletnih vsebin, pri čemer naj bi bila vsaj polovica zadnje obdobje povezana prav z izzivi. Zdravstveni delavci poudarjajo, da je takšno kombiniranje za mlade izjemno nevarno: lahko povzroči motnje srčnega ritma, stres ter celo epileptične napade, še posebej ob uporabi nikotinskih vrečk.

V regiji so že obravnavali primer osnovnošolca, ki je nenadoma padel v nezavest. Izkazalo se je, da je šlo za predoziranje z nikotinom zaradi nikotinske vrečke z najvišjo vsebnostjo. Kramli dodaja, da so energijske pijače med mladimi zelo razširjene, starši pa pogosto ne vedo, kako tvegane so lahko: po kratkotrajnem »dvigu« energije lahko sledi močan padec, ki je lahko nevaren tudi za srce.

Staršem svetujejo, naj bodo posebej pozorni na nenadne spremembe razpoloženja, težave s koncentracijo in nenaden padec učnega uspeha. Kramli ob tem poudarja še, da so viralni izzivi lahko usodni, zato je ključna vloga staršev, da ostanejo povezani z otrokom in pravočasno opazijo, kdaj se začne dokazovati na nevaren način.