POD OKRILJEM RDEČEGA KRIŽA LAŠKO-RADEČE

Osnovnošolci reševali življenja: pomagali so tako dekletu, ki je padlo s skirojem, kot tudi sladkorni bolnici (FOTO)

To je bila le vaja pod okriljem Rdečega križa Laško-Radeče.
Med srednješolskimi ekipami iz Zasavja je bila najboljša ekipa Srednje šole Zagorje. FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Ekipa OŠ Šempeter je zmagala na regijskem preverjanju znanja iz prve pomoči.

Takole je ekipa OŠ Muta ukrepala po ugrizu psa, poškodba je bila zelo nazorna.

Mojca Marot
 29. 4. 2026 | 07:19
Babica in njena prijateljica sta gledali televizijo, ko je prijateljica opazila, da je babici naenkrat zdrsnila leva roka. Prestrašila se je in hitro vstala, pri tem pa začutila v prsih močno bolečino in se zgrudila. Tinka, ki je bila v zgornjih prostorih, je slišala, da je nekdo padel. Ko je hitela v spodnje prostore, se je z roko zapletla v poškodovano električno žico, padla in z glavo udarila ob tla. Nekje sredi mesta, v parku, je mamica z vozičkom peljala na sprehod osemmesečno Tino, ko je opazila dekle, ki se je sprehajalo po vročem soncu in nenadoma padlo ter dobilo napad. Ko ji je mamica želela pomagati, je mimo pritekel pes in jo ugriznil v golen. Neko dekle se je na drugem koncu mesta peljalo mimo šolskega igrišča z električnim skirojem, ko je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad njim in padla, pri tem pa si poškodovala golen.

To so bile situacije, ki bi se lahko vedno in povsod pripetile vsakomur, z njimi pa so se na 20. regijskem preverjanju znanja prve pomoči, katerega gostitelj je bilo letos Območno združenje Rdečega križa (OZ RK) Laško-Radeče, spopadli osnovnošolci osmih ekip z osnovnih šol (OŠ) celjske in koroške regije ter tri ekipe dijakov iz Zasavja, konkretno gimnazije, ekonomske srednje šole Trbovlje ter Srednje šole Zagorje. In prav slednji, Zagorjani, so med srednješolci pokazali največ znanja, med osnovnimi šolami pa sta bili najboljši OŠ Muta iz Koroške ter OŠ Šempeter iz celjske regije, ki se bodo že prihodnji teden, med 7. in 9. majem, na Ravnah na Koroškem udeležili jubilejnega, 20. državnega preverjanja znanja prve pomoči za osnovne in srednje šole ter visokošolske zavode iz vse Slovenije, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije.

»V času, ko so je začelo preverjati znanje prve pomoči, je bilo v Sloveniji več kot sto smrtnih žrtev v prometnih nesrečah na leto. Lani jih je bilo 93, z izrazitim porastom med motoristi. To je še vedno veliko preveč, saj je vsako življenje neprecenljivo. Če smo k zmanjšanju teh števil vsaj malo prispevali tudi z znanjem prve pomoči, smo lahko upravičeno ponosni,« je v nagovoru šolarjem in mentorjem dejal Marko Zeme, sekretar OZ RK Laško-Radeče, in razložil pravila tekmovanja, ki je potekalo v dveh delih, pisnem in praktičnem. A veliko več znanja so vsi pokazali v praksi, saj je primarij Nuša Konec Juričič, podpredsednica OZ RK Laško-Radeče na koncu dejala, da bi vsi poškodovani preživeli.

Roboti za zdaj še ne znajo dati prve pomoči

»Tu in tam se je prikradla kakšna napaka, a dejansko ste k poškodovanim vsi pristopili pravilno in uspešno prepoznali znake možganske kapi, epileptičnega napada in hiperglikemije, prav tako ste ustrezno ukrepali ob ugrizu psa in odprtem zlomu golenice in drugih poškodbah,« je dejala Konec Juričičeva. »To je znanje za življenje, ki ga boste lahko ob morebitnih kritičnih situacijah koristno uporabili,« je med drugim mladim položil na srce laški župan Marko Šantej.

»Zelo ste lahko ponosni nase in znanje, ki ste ga pridobili. Da se pomaga sočloveku v stiski, ni nujna zdravstvena izobrazba, pomembno je, da znaš pristopiti k situaciji in pomagati. Roboti za zdaj še ne znajo dati prve pomoči, zato je to znanje neprecenljivo,« je še poudarila Konec Juričičeva.

Več iz teme

Marko Zemevajaprva pomočšolapomočLaškoosnovnošolciRdeči križ Laško Radeče
ZADNJE NOVICE
07:39
Novice  |  Slovenija
GROF IN GROFICA DEŽELE KRANJSKE

Pred odprtjem udaril vihar, Preddvor je po letih čakanja vendarle dobil galerijo (FOTO)

Mojster Sušnik je bil kljub grofovskemu nazivu spet na vseh štirih.
Jože Miklavc29. 4. 2026 | 07:39
07:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
GRABLJENJE KOŠENINE

Padla s trimetrskega zidu: pri grabljenju košenine je delavka omahnila z višine in se poškodovala

Ženska je utrpela več hudih poškodb, med drugim kompleksno poškodbo glave in možganov, zlom reber ter izpah ključnice.
29. 4. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Enostaven trik za najbolj kremast pire krompir (brez slabe vesti)

Lažji krompirjev pire z grškim jogurtom in kislo smetano navduši s kremnostjo in svežino – popolna priloga brez odvečnega masla.
Midva Kuhava29. 4. 2026 | 07:30
07:19
Novice  |  Slovenija
POD OKRILJEM RDEČEGA KRIŽA LAŠKO-RADEČE

Osnovnošolci reševali življenja: pomagali so tako dekletu, ki je padlo s skirojem, kot tudi sladkorni bolnici (FOTO)

To je bila le vaja pod okriljem Rdečega križa Laško-Radeče.
Mojca Marot29. 4. 2026 | 07:19
07:10
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Po zmagi se je Pogačar za las izognil kazni, sodniki naknadno priznali napako

Komisarje je zmotil napis Richard Mille na rokavu dresa svetovnega prvaka.
29. 4. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ŠOLSKA PREHRANA

Šole niso restavracije, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je razburil šolnike

Pravi, da bi morali otrokom zagotavljati brezmesne obroke in obroke brez svinjine.
Pija Kapitanovič29. 4. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
