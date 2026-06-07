Osnovnošolci s poslikavo ograje povezali šport, ustvarjalnost in skupnost (FOTO)

Celjski osnovnošolci so se lotili poslikave betonske ograje na osrednjem nogometnem stadionu. Učenci Osnovne šole (OŠ) Frana Roša in I. OŠ Celje so že lani z barvitimi motivi poslikali del ograje ter tako pripomogli k prijetnejši in bolj urejeni podobi območja stadiona. Letos so se projektu pridružili učenci kar osmih osnovnih šol, s tem pa nogometnemu stadionu in okolici vdahnili še več ustvarjalnosti in mladostne energije.

Povezanost in ustvarjalnost

»Namen projekta je vključevanje otrok in mladih v ustvarjalno ter športno obarvano urejanje javnega prostora ob stadionu Z'dežele, hkrati pa krepitev povezanosti med osnovnimi šolami, lokalno skupnostjo in Nogometnim klubom Celje. Projekt brez dvoma spodbuja ustvarjalnost otrok ter promocijo nogometa in športnega duha,« meni celjski župan Matija Kovač.

Celjski šolarji so se lotili poslikave ograje južne tribune celjskega nogometnega stadiona. FOTOGRAFIJE: MOC

V letošnjem projektu so sodelovali učenci I., II. In IV. OŠ Celje ter OŠ Frana Krajca, Frana Roša, Hudinja, Lave in Ljubečne, ki so v teh dneh ustvarjali različne motive na temo nogometa. Dejavnosti so potekale v sodelovanju z mentorji šol, v sklopu pouka likovne vzgoje oziroma organiziranih ustvarjalnih aktivnosti, izvajali pa so ga v sodelovanju in s podporo NK Celje ter ZPO Celje.

Vsebina poslikav je seveda nogometno obarvana, saj so NK Celje državni prvaki.

»Veseli nas, da lahko skupaj z osnovnimi šolami ustvarjamo prijetnejšo in živahnejšo podobo stadiona. Projekt ni le likovno ustvarjanje, ampak tudi priložnost za povezovanje otrok, športa in lokalne skupnosti. Mladim želimo omogočiti, da pustijo ustvarjalni pečat v prostoru, ki povezuje Celje,« pa je zadovoljno povedal Bojan Cvelfar, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri Mestni občini Celje.