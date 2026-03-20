Oster politični spopad zaradi razmer na črpalkah, Golob in Han: »Zalog je dovolj«

Zaključno televizijsko soočenje pred parlamentarnimi volitvami na POP TV je v ospredje postavilo razmere na trgu goriv, ki so v zadnjih dneh povzročile precejšen nemir med prebivalci. Kljub posameznim motnjam na bencinskih servisih predstavniki vlade poudarjajo, da Slovenija ne beleži dejanskega pomanjkanja goriva, temveč se spopada predvsem z logističnim pritiskom zaradi nenadnega in izrazitega povečanja povpraševanja.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je pojasnil, da so državne zaloge stabilne, in da je vlada že sprostila del blagovnih rezerv, hkrati pa začasno razbremenila cene z nižjimi dajatvami. Po njegovih besedah so se razmere zaostrile predvsem zato, ker so prebivalci v kratkem času začeli množično točiti gorivo na zalogo, kar je povzročilo obremenitev distribucijskih poti, ki v tako kratkem času težko sledijo nenadnim skokom porabe.

Sprejeli dodatne operativne ukrepe

Premier Robert Golob je v razpravi poudaril, da vlada razmere spremlja sproti in se nanje odziva z jasnimi in pravočasnimi ukrepi. Opozoril je, da trenutni pritiski niso izoliran pojav, temveč odraz širših geopolitičnih razmer, zlasti zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, ki vplivajo na celoten evropski energetski trg. Ob tem je dejal, da Slovenija zaradi dosedanjih ukrepov ostaja med cenovno bolj stabilnimi državami, kar je po njegovem pomemben zaščitni mehanizem za prebivalstvo. Napovedal je, da bo vlada nemudoma sprejela dodatne operativne ukrepe za zagotovitev nemotene oskrbe v prihodnjih dneh. Med možnostmi je omenil tudi vključitev dodatnih transportnih kapacitet, vključno z zmogljivostmi Slovenske vojske, če bi to zahtevale razmere na terenu. Poudaril je, da gre za preventivne scenarije, katerih namen je ohraniti stabilnost sistema in preprečiti nadaljnje motnje.

Han je dejal, da je prav transparentno komuniciranje o prihajajočih spremembah cen ključno za zaupanje javnosti, četudi lahko kratkoročno povzroči povečano občutljivost na trgu. Po njegovem mnenju je dolgoročno bistveno, da država deluje odprto in predvidljivo, saj to omogoča učinkovitejše upravljanje kriznih razmer. Kljub temu so bila v razpravi slišna tudi drugačna stališča. Predstavniki opozicije, med njimi Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar, so opozorili predvsem na organizacijske pomanjkljivosti ter menili, da bi bilo mogoče razmere omiliti z drugačnim časovnim in komunikacijskim pristopom. Po drugi strani so nekateri sogovorniki, kot sta Luka Mesec in deloma tudi Vladimir Prebilič, podprli potrebo po aktivnejši vlogi države in dodatnih interventnih ukrepih, če bi se razmere še zaostrile, pri čemer so poudarili pomen zaščite domačega prebivalstva in stabilnosti cen.