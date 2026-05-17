Oster zapis Urške Klakočar Zupančič pred prisego nove desnosredinske vlade

Kot vse kaže, bomo imeli v Sloveniji kmalu desnosredinsko vlado. Znano je, da bo Janeza Janšo za mandatarja podprla stranka Resni.ca, v desnosredinsko vlado pa gredo tudi NSi, SLS, Fokus in Demokrati. To pa nekdanji predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič ni pogodu.

Na družbenem omrežju Facebook je objavila oster zapis, v katerem je izrazila svoje mišljenje glede trenutne politične situacije pri nas. »Stranka Resnica je desna, populistična stranka in stranka Demokrati je desna, konformistična stranka. Obe sta zrasli na lažeh in obe bosta v naslednjih dneh omogočili, da oblast v Sloveniji spet prevzame SDS, ki je skrajno desna stranka s fašističnim in avtoritarnim načinom delovanja. Spoštovane državljanke in državljani, vsi, ki vam je mar, v kakšni državi živimo: vedite, da se je za svobodo, solidarnost in spoštovanje vredno boriti,« je bila neposredna.

V svojem zapisu je tudi omenila slavnega grškega filozofa Platona. »Platon je rekel, da je cena za brezbrižnost do javnih zadev to, da nam vladajo zlobni ljudje. Pogum,« je zapisala.