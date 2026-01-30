Ostri očitki Pečečniku: »Lahko postane kar DJ Joc, ker tako hitro obrne ploščo«

Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), je v sredo na uradni spletni strani SBC objavil javno pismo, naslovljeno na člane kluba, državljane in politiko. V njem je zapisal, da sta Robert Golob in njegova vlada za podjetnike in obrtnike naredila več kot katerakoli vlada doslej. Zapis je podpisal kot predsednik SBC in ga utemeljil s podporo zakonu o participaciji zaposlenih pri dobičku ter shemi delniškega nagrajevanja zaposlenih.

Kritik vlade je izrazil podporo zakonu o delitvi dobička

V pismu je poudaril, da je SBC politično nevtralen in neodvisen ter da bo sodeloval z vsako politično opcijo, ki bo prispevala k stabilnemu in predvidljivemu podjetniškemu okolju. Spomnil je, da je bil v času aktualne vlade večkrat eden njenih najostrejših kritikov, vendar da po njegovem mnenju obstajajo trenutki, ko je treba priznati konkretne pozitivne poteze. Po njegovih besedah je zakon o delitvi dobička eden tistih ukrepov, ki so jih vlade obljubljale že dvajset let, uresničila pa naj bi ga šele sedanja. Pečečnik je zapisal, da ima za pripravo zakona največ zaslug prav SBC, ki je po njegovih navedbah več kot desetletje vztrajal pri pobudi in jo nadgrajeval v sodelovanju z različnimi vodstvi kluba. Ob tem je izpostavil vlogo gospodarskega ministra Matjaža Hana, državnega sekretarja Matevža Frangeža in na koncu tudi predsednika vlade, ki se je po njegovem mnenju osebno zavzel za sprejem zakona kljub pomislekom finančnega ministrstva in odpora dela birokracije. Zakon je označil kot dobronameren do vseh vpletenih, saj po njegovem prinaša koristi zaposlenim in državi, podjetniki pa naj bi kratkoročno sprejeli nižje dobičke v zameno za dolgoročno rast in večjo konkurenčnost.

Svoje stališče je Pečečnik dodatno podkrepil s simulacijami, ki jih je pripravil SBC in v katerih primerjajo neto izkupiček zaposlenih v Sloveniji in Avstriji. Po teh izračunih naj bi ob uvedbi delitve dobička zaposleni v Sloveniji pri enakem strošku za delodajalca lahko dosegli celo višji neto dohodek kot v Avstriji, ob tem pa ohranili regres in božičnico.

Kritike iz gospodarstva in Pečečnikovo pojasnilo

Objava je sprožila ostre odzive v delu gospodarske javnosti. Nekateri podjetniki in predstavniki delodajalskih organizacij so Pečečniku očitali, da njegova pohvala vladi ne odraža dejanskega položaja gospodarstva, zaznamovanega z višjimi davki, prispevki in drugimi obremenitvami. Kritiki so opozarjali tudi na to, da je bil zapis objavljen na uradni spletni strani kluba in podpisan s funkcijo predsednika, kar je po njihovem mnenju zabrisalo mejo med osebnim mnenjem in stališčem organizacije.

Dan pozneje se je Pečečnik odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. Ob tem je poudaril, da svojega stališča ni spremenil in da bo klub tudi v prihodnje podpiral vsako politično opcijo, ki bo prispevala k bolj konkurenčnemu in stabilnemu poslovnemu okolju. Ponovil je tudi poziv političnim odločevalcem, naj preučijo program Uspešna Slovenija, ki ga je pripravil SBC.

Javni odzivi o spremembi stališča

Razprava se je preselila tudi na družbena omrežja, kjer je pozornost pritegnil komentar glasbenika Roka Terkaja, ki je opozoril na izrazit kontrast med Pečečnikovimi preteklimi, večinoma kritičnimi stališči do vlade in njegovo nedavno javno podporo njenemu delu ter zapisal, da Pečečnik hitro obrača ploščo.

Odziv je prišel tudi s strani Marka Juvančiča, ki je na omrežju X spomnil na Pečečnikove pretekle kritične nastope proti vladi in opozoril na razkorak med njegovimi dosedanjimi stališči in aktualno podporo vladnemu ukrepu.