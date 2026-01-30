  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODJETNIŠTVO IN POLITIKA

Ostri očitki Pečečniku: »Lahko postane kar DJ Joc, ker tako hitro obrne ploščo«

Po javni podpori vladi Roberta Goloba se je predsednik SBC znašel pod plazom kritik.
Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), je v sredo na uradni spletni strani SBC objavil javno pismo, naslovljeno na člane kluba, državljane in politiko. FOTO: Jure Eržen/Delo

Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), je v sredo na uradni spletni strani SBC objavil javno pismo, naslovljeno na člane kluba, državljane in politiko. FOTO: Jure Eržen/Delo

SBC, Klub slovenskih podjetnikov, predsednik Joc Pečečnik. FOTO: SBC

SBC, Klub slovenskih podjetnikov, predsednik Joc Pečečnik. FOTO: SBC

Pečečnik se je odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. FOTO: Posnetek zaslona

Pečečnik se je odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. FOTO: Posnetek zaslona

Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), je v sredo na uradni spletni strani SBC objavil javno pismo, naslovljeno na člane kluba, državljane in politiko. FOTO: Jure Eržen/Delo
SBC, Klub slovenskih podjetnikov, predsednik Joc Pečečnik. FOTO: SBC
Pečečnik se je odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 30. 1. 2026 | 13:12
3:50
A+A-

Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), je v sredo na uradni spletni strani SBC objavil javno pismo, naslovljeno na člane kluba, državljane in politiko. V njem je zapisal, da sta Robert Golob in njegova vlada za podjetnike in obrtnike naredila več kot katerakoli vlada doslej. Zapis je podpisal kot predsednik SBC in ga utemeljil s podporo zakonu o participaciji zaposlenih pri dobičku ter shemi delniškega nagrajevanja zaposlenih.

Kritik vlade je izrazil podporo zakonu o delitvi dobička

V pismu je poudaril, da je SBC politično nevtralen in neodvisen ter da bo sodeloval z vsako politično opcijo, ki bo prispevala k stabilnemu in predvidljivemu podjetniškemu okolju. Spomnil je, da je bil v času aktualne vlade večkrat eden njenih najostrejših kritikov, vendar da po njegovem mnenju obstajajo trenutki, ko je treba priznati konkretne pozitivne poteze. Po njegovih besedah je zakon o delitvi dobička eden tistih ukrepov, ki so jih vlade obljubljale že dvajset let, uresničila pa naj bi ga šele sedanja. Pečečnik je zapisal, da ima za pripravo zakona največ zaslug prav SBC, ki je po njegovih navedbah več kot desetletje vztrajal pri pobudi in jo nadgrajeval v sodelovanju z različnimi vodstvi kluba. Ob tem je izpostavil vlogo gospodarskega ministra Matjaža Hana, državnega sekretarja Matevža Frangeža in na koncu tudi predsednika vlade, ki se je po njegovem mnenju osebno zavzel za sprejem zakona kljub pomislekom finančnega ministrstva in odpora dela birokracije. Zakon je označil kot dobronameren do vseh vpletenih, saj po njegovem prinaša koristi zaposlenim in državi, podjetniki pa naj bi kratkoročno sprejeli nižje dobičke v zameno za dolgoročno rast in večjo konkurenčnost.

SBC, Klub slovenskih podjetnikov, predsednik Joc Pečečnik. FOTO: SBC
SBC, Klub slovenskih podjetnikov, predsednik Joc Pečečnik. FOTO: SBC

Svoje stališče je Pečečnik dodatno podkrepil s simulacijami, ki jih je pripravil SBC in v katerih primerjajo neto izkupiček zaposlenih v Sloveniji in Avstriji. Po teh izračunih naj bi ob uvedbi delitve dobička zaposleni v Sloveniji pri enakem strošku za delodajalca lahko dosegli celo višji neto dohodek kot v Avstriji, ob tem pa ohranili regres in božičnico.

Kritike iz gospodarstva in Pečečnikovo pojasnilo

Objava je sprožila ostre odzive v delu gospodarske javnosti. Nekateri podjetniki in predstavniki delodajalskih organizacij so Pečečniku očitali, da njegova pohvala vladi ne odraža dejanskega položaja gospodarstva, zaznamovanega z višjimi davki, prispevki in drugimi obremenitvami. Kritiki so opozarjali tudi na to, da je bil zapis objavljen na uradni spletni strani kluba in podpisan s funkcijo predsednika, kar je po njihovem mnenju zabrisalo mejo med osebnim mnenjem in stališčem organizacije.

Pečečnik se je odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. FOTO: Posnetek zaslona
Pečečnik se je odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. FOTO: Posnetek zaslona

Dan pozneje se je Pečečnik odzval s pojasnilom, v katerem je izrecno navedel, da zapis ne predstavlja uradnega stališča SBC, temveč njegovo osebno mnenje. Ob tem je poudaril, da svojega stališča ni spremenil in da bo klub tudi v prihodnje podpiral vsako politično opcijo, ki bo prispevala k bolj konkurenčnemu in stabilnemu poslovnemu okolju. Ponovil je tudi poziv političnim odločevalcem, naj preučijo program Uspešna Slovenija, ki ga je pripravil SBC.

Javni odzivi o spremembi stališča

Razprava se je preselila tudi na družbena omrežja, kjer je pozornost pritegnil komentar glasbenika Roka Terkaja, ki je opozoril na izrazit kontrast med Pečečnikovimi preteklimi, večinoma kritičnimi stališči do vlade in njegovo nedavno javno podporo njenemu delu ter zapisal, da Pečečnik hitro obrača ploščo.

Odziv je prišel tudi s strani Marka Juvančiča, ki je na omrežju X spomnil na Pečečnikove pretekle kritične nastope proti vladi in opozoril na razkorak med njegovimi dosedanjimi stališči in aktualno podporo vladnemu ukrepu.

Več iz teme

vladaJoc PečečnikpolitikaRobert GolobSBCpodjetništvoRok Terkajmarko juvančič
ZADNJE NOVICE
13:52
Novice  |  Slovenija
DAVČNE SPREMEMBE

Normiranci, pozor: nižji prispevki se obetajo že letos

Zavarovalna osnova bi se za manjše podjetnike vezala na minimalno plačo, pravila vračanja v sistem pa bi bila bistveno milejša.
30. 1. 2026 | 13:52
13:30
Novice  |  Svet
GROZLJIVI POSNETKI Z UKRAJINSKE FRONTE

Odsvetujemo ogled posnetka! Takole so Putinovci z dronom likvidirali Valerija in njegovo ranjeno ženo (VIDEO)

Dan, ko je človečnost umrla: 54-letni Ukrajinec Valerij je svojo ranjeno ženo Valentino na saneh skušal spraviti na varno. Putinovci so najprej likvidirali njo. Ob njenem truplu je jokal celo uro. Potem je zadelo še njega ...
30. 1. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je prvi mož monaške princese

Philippe Junot, prvi mož princese Caroline iz Monaka, je obkrožen z družino umrl v Madridu.
30. 1. 2026 | 13:25
13:12
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO IN POLITIKA

Ostri očitki Pečečniku: »Lahko postane kar DJ Joc, ker tako hitro obrne ploščo«

Po javni podpori vladi Roberta Goloba se je predsednik SBC znašel pod plazom kritik.
Kaja Grozina30. 1. 2026 | 13:12
13:10
Lifestyle  |  Stil
POMEMBNA JE TEHNIKA

Dlake hišnih ljubljenčkov so trdovratna nadloga, tako jih najhitreje očistite

S pomočjo krpe iz mikrovlaken jih bomo ujeli v nekaj potezah.
30. 1. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRESENEČENJE

Jan Plestenjak presenetil: Poroka je pomemben korak (Suzy)

Lani se je pevec poročil, zdaj je tu nova pesem.
30. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki