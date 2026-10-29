Ostrostrelci na strehah med državno proslavo razburili javnost! Policija razkrila, zakaj so bili tam

Fotografije policijskih ostrostrelcev, ki so med državno proslavo ob dnevu suverenosti v Kopru varovali prireditev, so sprožile razpravo na družbenih omrežjih. Del javnosti se je spraševal o primernosti takšnih varnostnih ukrepov, na fotografije pa sta se odzvali tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je na fotografije odzvala na družbenem omrežju Facebook. Ob objavi je izrazila začudenje nad prizorom in odprla vprašanje, kakšno sporočilo takšni varnostni ukrepi pošiljajo državljanom.

»Mar je to res mogoče? Kaj s tem sporoča oblast svojim državljankam in državljanom? Koga varuje in pred kom?« je zapisala. Ob tem se je vprašala tudi o smeri, v katero gre država, in objavo sklenila z besedami: »Slovenija, quo vadis?« Njen odziv je prispeval k razpravi o varovanju državnih prireditev in o tem, kako javnost dojema vidno prisotnost oboroženih pripadnikov varnostnih služb.

Kritična je bila tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Ob fotografijah je zapisala: »To pa res niso več heci.« Opozorila je na nevarnost stopnjevanja napetosti v družbi ter vlado in njenega predsednika pozvala, naj prenehata s hujskanjem, ustrahovanjem in razdvajanjem. Odzivi političnih predstavnic so razpravo razširili tudi na vprašanje političnega ozračja in odnosa med oblastjo ter državljani. Medtem ko so nekateri v prisotnosti ostrostrelcev videli predvsem varnostni ukrep, so drugi opozarjali na simbolni pomen njihove navzočnosti na javni prireditvi.

Policija pojasnila, zakaj uporablja ostrostrelce

Na vprašanje, ali so ostrostrelci običajen del varovanja prireditev, na katerih je pričakovati visoke domače in tuje predstavnike, so na policiji odgovorili. Njihovo pojasnilo objavljamo v celoti:

»Prisotnost policijskih ostrostrelcev (oziroma opazovalnih služb) je standardni del varovalnih ukrepov pri javnih dogodkih višjega varnostnega tveganja in pri varovanju najvišjih državnih ter tujih predstavnikov. Nabor in specifično strukturo enot za posamezen dogodek določi Policija na podlagi strokovne varnostne ocene. Lokacija prireditve se je obravnavala kot prostor posebnega pomena skladno z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev, ki jih varuje policija. Poudarjamo, da je bil namen vseh izvedenih ukrepov izključno zagotavljanje varnosti vseh udeležencev in obiskovalcev proslave ter nemoten potek dogodka,« je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Policija v odgovoru ni razkrila podrobnosti konkretne varnostne ocene za proslavo v Kopru. Pojasnila pa je, da sestavo enot določi glede na strokovno varnostno oceno in da je bila lokacija obravnavana kot prostor posebnega pomena.