Osvežite garderobo brezplačno: v muzeju ta petek velika izmenjevalnica oblačil

Mestni muzej Ljubljana bo v petek, 3. oktobra 2025, od 15. do 19. ure v svojem čudovitem ambientu pripravil izmenjevalnico oblačil in modnih dodatkov, saj želijo, da obiskovalci svojo garderobo osvežijo trajnostno. »Moda se nenehno spreminja, a to ne pomeni, da morajo oblačila, ki jih ne nosimo več, pristati v smeteh,« pravijo v muzeju. »Morda bodo nekomu drugemu ravno pravšnja. S tem ne podaljšujemo le življenjske dobe oblačil, ampak tudi spodbujamo odgovoren odnos do mode in skrb za svoj planet. Prinesite oblačila, ki ste se jih naveličali, so vam premajhna ali jih preprosto ne potrebujete več, in si izberite nekaj, kar je prinesel nekdo drug.«

Obiskovalci si bodo lahko izmenjali sezonska oblačila in modne dodatke za odrasle. In kako bo potekala izmenjevalnica? »Prinesi pet sezonskih, lepo ohranjenih in opranih kosov, ob prihodu jih oddaš in dobiš pet kuponov, s kuponi pa 'kupiš' pet razstavljenih oblačil. Prineseno naj bo čisto in ohranjeno. Pridržujemo si pravico zavrniti neustrezna oblačila in predmete,« pravijo organizatorji. Dodajajo še: »V sproščenem muzejskem vzdušju boste morda našli ravno tisti jesenski plašč, šal ali kos, ki bo postal nepogrešljiv del vaše garderobe za hladnejše jesenske dni.«