Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Zavarovalnica Triglav zato tudi letos organizira akcijo Osvežitvene vožnje, namenjeno voznikom, starejšim od 65 let. Vožnja namreč za starejše pomeni več samostojnosti, občutek svobode in lažje ohranjanje povezanosti z bližnjimi. Preverite, kako se lahko prijavite in poskrbite, da boste za volanom ostali suvereni in varni.

Letos prvič na Vranskem

Pomembna novost letošnjih voženj je, da bodo brezplačne poldnevne delavnice na enem mestu – v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem – in ne več v posameznih krajih po Sloveniji. Prav ta sprememba pa prinaša tudi glavno prednost: vozniki boste lahko v svojem tempu v varnem in nadzorovanem okolju preizkusili tudi zahtevnejše situacije in se naučili pravilnega odzivanja nanje.

Teorija in praksa z lastnim vozilom

Letošnji program torej združuje osvežitev pravil CPP in praktične vaje pod vodstvom izkušenih AMZS inštruktorjev varne vožnje. Udeleženci boste tako najprej osvežili svoje znanje o CPP ter se seznanili s pomembnimi novostmi v prometu in z delovanjem asistenčnih sistemov.

Zatem pa boste svoje znanje preizkusili in utrdili še na poligonu. Z lastnim vozilom boste pod budnim očesom inštruktorjev vadili zaviranje v kritičnih razmerah, upravljanje vozila in odzivanje ob zdrsu. Ker bodo vožnje potekale na poligonu, se boste lahko osredotočili le na tehniko vožnje brez skrbi, da bi ob tem kakor koli ovirali ali ogrožali druge voznike. Tako boste bolje pripravljeni na situacije, ki vas lahko doletijo na cesti.

Kdo se lahko prijavi?

K sodelovanju boste povabljeni voznice in vozniki, starejši od 65 let, ki imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno avtomobilsko zavarovanje oziroma ga boste do 22. avgusta 2026 sklenili ali podaljšali. Vabilo s povezavo do prijave boste prejeli po elektronski pošti, med prijavljenimi pa bo izžrebanih 320 udeležencev.

Še več informacij, temine letošnjih voženj in izkušnje udeležencev iz preteklih let najdete na Vozim se.

Avtomobilsko zavarovanje pa lahko hitro in preprosto sklenete po spletu ali pri svojem zastopniku.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav