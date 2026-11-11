Otroci, ki pojedo več močno predelane hrane, imajo drugačen odziv možganov nanjo

Otroci, ki uživajo več močno predelane hrane, imajo lahko izrazitejši odziv možganov ob pogledu na fotografije okusne hrane. To ugotavlja raziskava, objavljena v znanstveni reviji JAMA Network Open, v kateri je sodelovalo 46 otrok, starih od sedem do deset let, pišejo tuji mediji. Otroci so sodelovali v daljši raziskavi BrainChild, ki preučuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni in debelosti. Vsi so imeli ob začetku raziskave zdravo telesno težo.

Raziskovalci so z magnetno resonanco spremljali delovanje njihovih možganov, medtem ko so otroci opazovali fotografije privlačne hrane, med drugim piškotov in ocvrtega krompirčka. Ob tem so zbirali tudi podatke o njihovi prehrani, indeksu telesne mase (ITM), deležu telesne maščobe in obsegu pasu.

Po enem letu so znova izmerili indeks telesne mase, delež telesne maščobe in obseg pasu ter rezultate primerjali s prvotnimi meritvami.

Ugotovili so, da so imeli otroci, ki so uživali več močno predelane hrane, izrazitejšo možgansko aktivnost v dorzalnem striatumu, predelu možganov, ki je povezan z občutkom nagrajevanja in motivacijo, ko so gledali fotografije hrane.

Otroci, ki pojedo več močno predelane hrane, se lahko nanjo odzivajo drugače, kot bi pričakovali. Raziskovalci so namreč ugotovili, da se jim ob pogledu na piškote, ocvrt krompirček in druge mamljive jedi močneje aktivira predel možganov, povezan z občutkom nagrade in motivacijo. Pri otrocih z izrazitejšim odzivom so v naslednjem letu zaznali tudi večje povečanje telesne teže. Znanstveniki zato domnevajo, da bi lahko prav odzivanje možganov deloma pojasnilo, zakaj je uživanje močno predelane hrane povezano z debeljenjem. Vendar za zdaj še niso dokazali, da takšna prehrana neposredno spreminja delovanje možganov.

Povezava tudi s povečanjem telesne teže

Raziskovalci so ugotovili še, da je bila večja aktivnost v tem delu možganov povezana s povečanjem indeksa telesne mase in deleža telesne maščobe v naslednjem letu. Ko so pri analizi upoštevali razlike v odzivanju možganov na fotografije hrane, se je ugotovljena povezava med uživanjem močno predelane hrane in indeksom telesne mase zmanjšala za 31 odstotkov, povezava z deležem telesne maščobe pa za 44 odstotkov.

Rezultati tako nakazujejo, da bi lahko odzivanje možganov na hrano deloma pojasnilo povezavo med uživanjem močno predelanih živil in pridobivanjem telesne teže.

Vendar raziskovalci opozarjajo, da izsledki še ne dokazujejo, da močno predelana hrana neposredno povzroča spremembe v možganski aktivnosti ali povečanje telesne teže. Raziskava je namreč temeljila na opazovanju že obstoječih prehranjevalnih navad in njihovih povezav z drugimi dejavniki.

Raziskovalci bodo povezavo še preverjali

Da bi bolje razumeli vpliv močno predelane hrane, raziskovalci načrtujejo novo raziskavo, v kateri bodo otroke, ki takšno hrano redno uživajo, spodbudili k prehodu na manj predelana živila. Nato bodo spremljali, ali se bodo spremenili odzivi njihovih možganov ob pogledu na fotografije hrane in ali bodo te spremembe povezane s počasnejšim pridobivanjem telesne teže.

Tako želijo natančneje ugotoviti, kakšno vlogo bi lahko imeli možgani pri povezavi med prehranjevalnimi navadami in povečevanjem telesne teže pri otrocih.