Otroke v novem šolskem letu čakajo nekatere novosti

SPET BODO ZVONILI ZVONCI

Prvošolčki in dijaki prvih letnikov bodo prejeli izvod ustave. Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) pred začetkom šolskega leta voznike opozarjajo.

Za 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev, ter za okoli 88.000 dijakinj in dijakov bodo jutri spet zazvonili šolski zvonci. Preden bodo otroci na mize položili učbenike, zvezke in delovne zvezke, jih bodo učitelji oziroma profesorji seznanili z učno vsebino, ki jo bodo morali predelati v novem šolskem letu. Natančno bodo izvedeli tudi šolski koledar. Denimo, da jih že 26. oktobra čakajo jesenske počitnice, da bosta 12. in 13. februarja 2027 potekala informativna dneva za vpis v srednje šole in na fakultete ter da bodo 24. junija prihodnje leto zaključili ...