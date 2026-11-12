  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOCIALNA DRŽAVA POD PRITISKOM

Otroški dodatek bi lahko izgubilo do 106.000 otrok, nevladniki opozarjajo na reze v socialno državo

Predstavniki več nevladnih organizacij so danes opozorili na reze v socialno državo v predlogu proračuna za 2027, ki po njihovih izračunih znašajo 330 milijonov evrov.
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
A. G.
 12. 11. 2026 | 14:18
9:51
A+A-

Inštitut 8. marec je pravkar pripravil tiskovno konferenco, na kateri so opozorili na načrtovano zmanjševanje sredstev za socialne transferje. O posledicah predvidenih vladnih ukrepov je spregovorilo več govorcev, med njimi Jaša Jenull, predstavnica Rdečega križa, Ana Dujmović noseča mati, ki ima doma že majhnega otroka, Laura Orel iz Delavske svetovalnice, Špela Sanovo iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, Žan Nikolič predstavnik organizacije Kralji ulice, Nika Kovač in generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna. S svojimi izkušnjami in opozorili so predstavili, kako bi lahko predvideni rezi vplivali na ljudi, ki potrebujejo pomoč države. Predlog proračuna za leto 2027 namreč predvideva občutno krčenje sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom. Med področji, ki bi jih lahko prizadeli načrtovani varčevalni ukrepi, so otroški dodatki, štipendije in starševska nadomestila.

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da bi takšni posegi lahko imeli resne posledice za številne družine, otroke, dijake in študente. Spremembe bi lahko najbolj občutili prav tisti, ki jim socialni prejemki pomenijo pomembno pomoč pri zagotavljanju osnovne življenjske varnosti.

Otroški dodatek bi lahko izgubilo do 106.000 otrok

Na posledice predvidenih sprememb je opozorila tudi Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Izpostavila je, da je otroški dodatek pomembna pomoč številnim družinam, tudi tistim iz srednjega družbenega razreda.

»Lani je otroški dodatek prejemalo 317.000 otrok iz revnih družin in družin srednjega razreda. Zdaj bi otroški dodatek lahko izgubilo od 64.000 do 106.000 otrok,« je opozorila Krašna. Po njenih besedah bi bili lahko prizadeti tudi dijaki in študenti. Za štipendije naj bi bilo namreč namenjenih 20 milijonov evrov manj sredstev, kar pomeni 14,2-odstotno zmanjšanje.»Ob strožjih pogojih bi štipendijo v celoti lahko izgubilo okoli 11.500 dijakov in študentov,« je poudarila.

Laura Orel, Delavska svetovalnica

Ob začetku letošnjega šolskega leta je nova vlada oziroma Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prvošolkam in prvošolcem ter dijakinjam in dijakom prvih letnikov razdelilo 45.000 izvodov Ustave Republike Slovenije. Za akcijo so brez težav odšteli skoraj 40.000 evrov. Svojo odločitev so takrat utemeljili z željo, da bi otrokom približali vrednote, na katerih temelji naša demokratična in pravna država.

Izpostavili so celo družinski vidik akcije in željo, da bi ustava postala izhodišče za družinski pogovor med otroki in starši o tem, kaj pomeni biti del skupnosti in države, v kateri živimo. Zdaj ta ista vlada načrtuje znižanje sredstev za socialne transfere: za denarno socialno pomoč, osebno asistenco, državne štipendije, otroške dodatke in starševska nadomestila. Država jemlje socialno ogroženim posameznikom, družinam in otrokom. Prav tem otrokom, ki jim je na začetku šolskega leta razdelila Ustavo Republike Slovenije.

Kaj s tem sporoča tem otrokom in njihovim družinam? Naj spomnim to vlado ter poslanke in poslance Državnega zbora, da je v 2. členu Ustave Republike Slovenije, ki so jo ob začetku tega šolskega leta razdelili otrokom, da jo bodo lahko brali v družinskih krogih, jasno zapisano: Slovenija je socialna država. To ni floskula, ampak zavezujoče navodilo. Iz potez te vlade, ki neusmiljeno reže v zdravstveno in pokojninsko blagajno, zdaj pa še v socialne transfere, ter iz vsebine interventnega zakona je jasno, da dejansko načrtujejo spremembo družbenega sistema. Socialna država jim je pri tem na poti, ni njihova intimna opcija, zato želijo njen razkroj. Ne razumejo koncepta solidarnosti, na katerem temelji naša skupnost.

Socialna varnost vseh je temeljna varnost. Socialna varnost je z ustavo zaščitena vrednota te države. Razen morda za preračunljivce hladnih src, ki računajo na to, da je z ljudmi, ki so negotovi glede lastnega preživetja, lažje manipulirati in jih poniževati. Odločno nasprotujemo vsem rezom v socialne pravice. Ne bomo dovolili rušenja socialne države. Slovenija je socialna država.

Za starševska nadomestila 83 milijonov evrov manj

Posebej zaskrbljujoči so tudi predvideni posegi v starševska nadomestila. Zanje naj bi bilo namenjenih kar 83 milijonov evrov manj, kar predstavlja 15,2-odstotno zmanjšanje sredstev. Takšno zmanjšanje odpira vprašanja o položaju mladih družin, ki si ustvarjajo življenje in skrbijo za otroke. Starševska nadomestila so namreč pomemben del socialne varnosti v obdobju, ko se družina povečuje, prihodki pa se lahko zaradi starševskega dopusta zmanjšajo.

Breda Krašna je s predstavljenimi podatki opozorila, da morebitni rezi niso zgolj proračunske številke, temveč bi lahko neposredno vplivali na življenjski položaj številnih otrok in njihovih družin.

Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi. Obljubljali so, da bodo ljudje živeli bolje. Trenutno smo pred dejstvom, da želijo zmanjšati otroški dodatek, štipendijo in porodniško nadomestilo. To so stvari, ki ljudem pomenijo ogromno in jim omogočajo varnost ter dostojno življenje. Proti temu se bomo borili. Proračun še ni bil sprejet in do njegovega sprejetja se lahko zgodi še marsikaj. Na prioritete vlade kaže dejstvo, da v istem zamahu zvišuje postavke za vojsko in orožje. Torej jemlje ljudem, mladim družinam, mamam in osebam, ki vsak dan potrebujejo pomoč, sredstva pa namenja za grozljive poboje.

V naši skupnosti, s katero se že kar nekaj časa skupaj borimo za to, da Slovenija ostane socialna država, smo pripravili poziv za poslance in poslanke. Pozivamo jih, naj se ne glede na to, iz katere stranke prihajajo, spomnijo na svoje obljube in tega proračuna ne sprejmejo oziroma spremenijo njegove postavke. Gre za ljudi, gre za to, da se jim omogoči dostojno življenje. 

Ponovitev varčevalnih ukrepov iz časa ZUJF?

Napovedano zmanjševanje sredstev za socialne transferje odpira tudi primerjave z obdobjem zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) iz leta 2012, ko so varčevalni ukrepi posegli v številne socialne pravice. Tudi predstavniki sindikalnih organizacij opozarjajo na obseg predvidenih sprememb in zahtevajo jasnejša pojasnila, katere pravice bi bile prizadete ter kako namerava vlada doseči načrtovane prihranke.

Po predlogu proračuna naj bi se sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom zmanjšala za približno 15 odstotkov. Vendar pa je treba poudariti, da gre za predvidena proračunska zmanjšanja, medtem ko konkretni način njihovega uresničevanja in morebitne spremembe pogojev za posamezne prejemke zahtevajo dodatna pojasnila.

Žan Nikolič iz društva Kralji ulice

Danes stojim tukaj v imenu društva Kralji ulice in rad bi prebral našo kratko izjavo. Z zaskrbljenostjo spremljamo sprejem proračuna, ki med drugim predvideva tudi zniževanje sredstev za socialne transferje, kar bo nedvomno imelo negativne posledice in povečalo revščino. Varčujemo pač na napačnem koncu. Socialni transferji niso nagrada, ampak varovalna mreža. Namenjeni so ljudem, ki nimajo dovolj sredstev za dostojno preživetje. Treba je tudi razumeti, da ljudje zaradi nižjih prejemkov ne postanejo avtomatično bolj zaposljivi.

To ne pomeni, da bodo zdaj šli delat, ampak vodi v dodatno destabilizacijo njihovih življenj. Če je cilj večja zaposlenost, je učinkoviteje odpravljati ovire za delo, kot so dostopna stanovanja, varstvo otrok, zdravstvo, javni prevoz in izobraževanje, predvsem pa zagotoviti podporo pri vključevanju na trg dela. Poleg tega ima vsako znižanje socialnega transferja tudi svojo ceno, ki je v državnem proračunu ne opazimo takoj. Več dolgov, neplačane položnice, izguba stanovanja, poslabšanje zdravja, brezdomstvo in večja potreba po kriznih storitvah niso brezplačni.

Kdo bo nosil posledice varčevanja?

V ospredju ostaja vprašanje, kakšne posledice bodo imeli napovedani varčevalni ukrepi za otroke, mlade in družine. Številke, ki jih je predstavila Breda Krašna, so zgovorne: brez otroškega dodatka bi lahko ostalo do 106.000 otrok, štipendijo pa bi lahko izgubilo okoli 11.500 dijakov in študentov. Predlagano zmanjšanje sredstev tako odpira resna vprašanja o prihodnosti socialne varnosti in o tem, ali bodo največje breme varčevanja znova nosili tisti, ki si brez državne pomoči težko zagotovijo dostojno življenje.

Ana Dujmovič, enkrat mama in kmalu še enkrat mama

Sem mama, imam majhnega otroka in kmalu se nam bo pridružil še en. Naravnost šokirana sem, da vlada želi znižati otroške dodatke, porodniška nadomestila in štipendije. Vse to namreč omogoča določeno varnost, da lahko za svojo družino dostojno poskrbimo. In to počnejo ravno tisti, ki so najglasnejši, ko je govora o družinskih vrednotah in rodnosti. Očitno bodo udarili po nas, ki to tudi dejansko živimo. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

otrociotroški dodateksocialni transferjivarčevalni ukrepisocialna pomočvladadružinaproračunštipendijerevščinaInštitut 8. marecBreda KrašnaZveza prijateljev mladine Slovenijestarševska nadomestilaNika Kovač
ZADNJE NOVICE
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOTEČE POKANJE

Že zdaj poka, pa sploh še ni december! 43-letniku v Kopru zasegli kar 230 petard

Zoper kršitelje napovedujejo dosledno ukrepanje.
12. 11. 2026 | 16:05
16:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: samotni svet Zahodnih Julijcev (FOTO)

Mangartska planina preprosto navduši, še bolj pa razgled, ki se odpre z njenega vrha
12. 11. 2026 | 16:00
15:46
Lifestyle  |  Praznično
ADVENT NA BAVARSKEM

Praznični utrip med srednjeveškimi ulicami

Ingolstadt, bavarsko mesto ob Donavi, v predbožičnem času zaživi v soju luči, vonju po kuhanem vinu in prazničnem vrvežu. Njegovo staro mestno jedro pripoveduje zgodbo o nekdanji vojvodski rezidenci in mogočni utrdbi, njegovo sodobno podobo pa zaznamuje avtomobilska industrija.
12. 11. 2026 | 15:46
15:40
Novice  |  Svet
POSKOČNI ŠEF NVIDIE

Šok v svetu tehnologije: padel je kralj umetne inteligence Jensen Huang, odnesli sta ga ljubici

Jensen Huang, ustanovitelj in dolgoletni prvi mož Nvidie, je po 33 letih zapustil vrh tehnološkega velikana. Usodna sta bila škandala, povezana z domnevnima zunajzakonskima razmerjema, pri čemer ameriške oblasti eno od žensk sumijo povezav s kitajskim vohunjenjem. Pretres je že izbrisal del ogromne borzne vrednosti podjetja.
12. 11. 2026 | 15:40
15:15
Novice  |  Svet
ZDA

Streljanje v bližini Bele hiše, ranjene štiri osebe

Druge podrobnosti, vključno z natančnim krajem streljanja, za zdaj niso na voljo.
12. 11. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE SRCA

To preprosto živilo je odlično za zniževanje krvnega tlaka

Prehrana pri ohranjanju zdravja srca igra pri pomembno vlogo.
12. 11. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO

Glavni vodni park v prestolnici zasijal v novi podobi

Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
28. 10. 2026 | 08:22
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
VEČ KOT 130 DRŽAV

V Beograd prihaja ves svet: dogodek bi lahko spremenil podobo mesta

Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo Beograd gostil prvo specializirano razstavo v regiji Zahodni Balkan. Na Expu 2027 Beograd se bo zbralo več kot 140 mednarodnih udeležencev, v 93 dneh pa pričakujejo več kot štiri milijone obiskov in približno 8000 dogodkov s področja kulture, športa, glasbe, izobraževanja, inovacij in gospodarstva.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki