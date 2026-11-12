Otroški dodatek bi lahko izgubilo do 106.000 otrok, nevladniki opozarjajo na reze v socialno državo

Inštitut 8. marec je pravkar pripravil tiskovno konferenco, na kateri so opozorili na načrtovano zmanjševanje sredstev za socialne transferje. O posledicah predvidenih vladnih ukrepov je spregovorilo več govorcev, med njimi Jaša Jenull, predstavnica Rdečega križa, Ana Dujmović noseča mati, ki ima doma že majhnega otroka, Laura Orel iz Delavske svetovalnice, Špela Sanovo iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, Žan Nikolič predstavnik organizacije Kralji ulice, Nika Kovač in generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna. S svojimi izkušnjami in opozorili so predstavili, kako bi lahko predvideni rezi vplivali na ljudi, ki potrebujejo pomoč države. Predlog proračuna za leto 2027 namreč predvideva občutno krčenje sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom. Med področji, ki bi jih lahko prizadeli načrtovani varčevalni ukrepi, so otroški dodatki, štipendije in starševska nadomestila.

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da bi takšni posegi lahko imeli resne posledice za številne družine, otroke, dijake in študente. Spremembe bi lahko najbolj občutili prav tisti, ki jim socialni prejemki pomenijo pomembno pomoč pri zagotavljanju osnovne življenjske varnosti.

Otroški dodatek bi lahko izgubilo do 106.000 otrok

Na posledice predvidenih sprememb je opozorila tudi Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Izpostavila je, da je otroški dodatek pomembna pomoč številnim družinam, tudi tistim iz srednjega družbenega razreda.

»Lani je otroški dodatek prejemalo 317.000 otrok iz revnih družin in družin srednjega razreda. Zdaj bi otroški dodatek lahko izgubilo od 64.000 do 106.000 otrok,« je opozorila Krašna. Po njenih besedah bi bili lahko prizadeti tudi dijaki in študenti. Za štipendije naj bi bilo namreč namenjenih 20 milijonov evrov manj sredstev, kar pomeni 14,2-odstotno zmanjšanje.»Ob strožjih pogojih bi štipendijo v celoti lahko izgubilo okoli 11.500 dijakov in študentov,« je poudarila.

Laura Orel, Delavska svetovalnica Ob začetku letošnjega šolskega leta je nova vlada oziroma Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prvošolkam in prvošolcem ter dijakinjam in dijakom prvih letnikov razdelilo 45.000 izvodov Ustave Republike Slovenije. Za akcijo so brez težav odšteli skoraj 40.000 evrov. Svojo odločitev so takrat utemeljili z željo, da bi otrokom približali vrednote, na katerih temelji naša demokratična in pravna država. Izpostavili so celo družinski vidik akcije in željo, da bi ustava postala izhodišče za družinski pogovor med otroki in starši o tem, kaj pomeni biti del skupnosti in države, v kateri živimo. Zdaj ta ista vlada načrtuje znižanje sredstev za socialne transfere: za denarno socialno pomoč, osebno asistenco, državne štipendije, otroške dodatke in starševska nadomestila. Država jemlje socialno ogroženim posameznikom, družinam in otrokom. Prav tem otrokom, ki jim je na začetku šolskega leta razdelila Ustavo Republike Slovenije. Kaj s tem sporoča tem otrokom in njihovim družinam? Naj spomnim to vlado ter poslanke in poslance Državnega zbora, da je v 2. členu Ustave Republike Slovenije, ki so jo ob začetku tega šolskega leta razdelili otrokom, da jo bodo lahko brali v družinskih krogih, jasno zapisano: Slovenija je socialna država. To ni floskula, ampak zavezujoče navodilo. Iz potez te vlade, ki neusmiljeno reže v zdravstveno in pokojninsko blagajno, zdaj pa še v socialne transfere, ter iz vsebine interventnega zakona je jasno, da dejansko načrtujejo spremembo družbenega sistema. Socialna država jim je pri tem na poti, ni njihova intimna opcija, zato želijo njen razkroj. Ne razumejo koncepta solidarnosti, na katerem temelji naša skupnost. Socialna varnost vseh je temeljna varnost. Socialna varnost je z ustavo zaščitena vrednota te države. Razen morda za preračunljivce hladnih src, ki računajo na to, da je z ljudmi, ki so negotovi glede lastnega preživetja, lažje manipulirati in jih poniževati. Odločno nasprotujemo vsem rezom v socialne pravice. Ne bomo dovolili rušenja socialne države. Slovenija je socialna država.

Za starševska nadomestila 83 milijonov evrov manj

Posebej zaskrbljujoči so tudi predvideni posegi v starševska nadomestila. Zanje naj bi bilo namenjenih kar 83 milijonov evrov manj, kar predstavlja 15,2-odstotno zmanjšanje sredstev. Takšno zmanjšanje odpira vprašanja o položaju mladih družin, ki si ustvarjajo življenje in skrbijo za otroke. Starševska nadomestila so namreč pomemben del socialne varnosti v obdobju, ko se družina povečuje, prihodki pa se lahko zaradi starševskega dopusta zmanjšajo.

Breda Krašna je s predstavljenimi podatki opozorila, da morebitni rezi niso zgolj proračunske številke, temveč bi lahko neposredno vplivali na življenjski položaj številnih otrok in njihovih družin.

Nika Kovač, Inštitut 8. marec Vlada je pred volitvami obljubljala, da bo poskrbela za ljudi. Obljubljali so, da bodo ljudje živeli bolje. Trenutno smo pred dejstvom, da želijo zmanjšati otroški dodatek, štipendijo in porodniško nadomestilo. To so stvari, ki ljudem pomenijo ogromno in jim omogočajo varnost ter dostojno življenje. Proti temu se bomo borili. Proračun še ni bil sprejet in do njegovega sprejetja se lahko zgodi še marsikaj. Na prioritete vlade kaže dejstvo, da v istem zamahu zvišuje postavke za vojsko in orožje. Torej jemlje ljudem, mladim družinam, mamam in osebam, ki vsak dan potrebujejo pomoč, sredstva pa namenja za grozljive poboje. V naši skupnosti, s katero se že kar nekaj časa skupaj borimo za to, da Slovenija ostane socialna država, smo pripravili poziv za poslance in poslanke. Pozivamo jih, naj se ne glede na to, iz katere stranke prihajajo, spomnijo na svoje obljube in tega proračuna ne sprejmejo oziroma spremenijo njegove postavke. Gre za ljudi, gre za to, da se jim omogoči dostojno življenje.

Ponovitev varčevalnih ukrepov iz časa ZUJF?

Napovedano zmanjševanje sredstev za socialne transferje odpira tudi primerjave z obdobjem zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) iz leta 2012, ko so varčevalni ukrepi posegli v številne socialne pravice. Tudi predstavniki sindikalnih organizacij opozarjajo na obseg predvidenih sprememb in zahtevajo jasnejša pojasnila, katere pravice bi bile prizadete ter kako namerava vlada doseči načrtovane prihranke.

Po predlogu proračuna naj bi se sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom zmanjšala za približno 15 odstotkov. Vendar pa je treba poudariti, da gre za predvidena proračunska zmanjšanja, medtem ko konkretni način njihovega uresničevanja in morebitne spremembe pogojev za posamezne prejemke zahtevajo dodatna pojasnila.

Žan Nikolič iz društva Kralji ulice Danes stojim tukaj v imenu društva Kralji ulice in rad bi prebral našo kratko izjavo. Z zaskrbljenostjo spremljamo sprejem proračuna, ki med drugim predvideva tudi zniževanje sredstev za socialne transferje, kar bo nedvomno imelo negativne posledice in povečalo revščino. Varčujemo pač na napačnem koncu. Socialni transferji niso nagrada, ampak varovalna mreža. Namenjeni so ljudem, ki nimajo dovolj sredstev za dostojno preživetje. Treba je tudi razumeti, da ljudje zaradi nižjih prejemkov ne postanejo avtomatično bolj zaposljivi. To ne pomeni, da bodo zdaj šli delat, ampak vodi v dodatno destabilizacijo njihovih življenj. Če je cilj večja zaposlenost, je učinkoviteje odpravljati ovire za delo, kot so dostopna stanovanja, varstvo otrok, zdravstvo, javni prevoz in izobraževanje, predvsem pa zagotoviti podporo pri vključevanju na trg dela. Poleg tega ima vsako znižanje socialnega transferja tudi svojo ceno, ki je v državnem proračunu ne opazimo takoj. Več dolgov, neplačane položnice, izguba stanovanja, poslabšanje zdravja, brezdomstvo in večja potreba po kriznih storitvah niso brezplačni.

Kdo bo nosil posledice varčevanja?

V ospredju ostaja vprašanje, kakšne posledice bodo imeli napovedani varčevalni ukrepi za otroke, mlade in družine. Številke, ki jih je predstavila Breda Krašna, so zgovorne: brez otroškega dodatka bi lahko ostalo do 106.000 otrok, štipendijo pa bi lahko izgubilo okoli 11.500 dijakov in študentov. Predlagano zmanjšanje sredstev tako odpira resna vprašanja o prihodnosti socialne varnosti in o tem, ali bodo največje breme varčevanja znova nosili tisti, ki si brez državne pomoči težko zagotovijo dostojno življenje.