  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZPRAVA

Otroški dodatki kot prihodek odraslih

Razprava s kandidati za poslance odprla več vprašanj. Dolenjce žuli predvsem (ne)enakost pred zakonom.
Tudi občani so se lahko vključili v debato.

Tudi občani so se lahko vključili v debato.

Mnenja so predstavili Miloš Dular, Anja Bah Žibert, Tanja Strniša, Vida Čadonič Špelič, Primož Ledinek, Jurij Čeferin in Silvo Mesojedec. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Mnenja so predstavili Miloš Dular, Anja Bah Žibert, Tanja Strniša, Vida Čadonič Špelič, Primož Ledinek, Jurij Čeferin in Silvo Mesojedec. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Pogovorni večer sta povezovala Domen Matjaž in Barbara Pirh.

Pogovorni večer sta povezovala Domen Matjaž in Barbara Pirh.

Tudi občani so se lahko vključili v debato.
Mnenja so predstavili Miloš Dular, Anja Bah Žibert, Tanja Strniša, Vida Čadonič Špelič, Primož Ledinek, Jurij Čeferin in Silvo Mesojedec. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Pogovorni večer sta povezovala Domen Matjaž in Barbara Pirh.
Tanja Jakše Gazvoda
 16. 2. 2026 | 07:20
4:13
A+A-

»Ljudska iniciativa Šentjernej je iniciativa domačinov, ki se z volonterskim delovanjem v prvi vrsti zavzemamo za enakost pred zakonom vseh; tako zaposlenih, upokojenih, kot tudi prejemnikov socialnih transferjev z ničelno toleranco do nasilja, zaradi česar je iniciativa tudi nastala. Naše vodilo je sodelovanje, saj lahko le tako spreminjamo stvari na bolje. In to pogrešamo tam, kjer bi to moralo biti samoumevno – pri naših odločevalcih,« je zbrane nagovoril Domen Matjaž iz ljudske iniciative, ki je medse povabila kandidate za poslance iz svojega volilnega okraja.

Soočenja so se udeležili predstavniki Demokratov Anžeta Logarja, skupne liste NSi, SLS in Fokusa, Piratske stranke, strank Prerod, Resni.ca, SD in SDS, udeležbo na soočenju pa so zavrnili Gibanje Svoboda in stranka Mi, socialisti ter Slovenska nacionalna stranka, ki se ne strinja z jezikovnimi izhodišči, ki jih po njihovem mnenju omejujejo pri izražanju stališč glede romske problematike. Zaradi bolezni je manjkal kandidat skupne liste Levica/Vesna. Debeli dve uri dolga razprava, v katero so se vključili tudi občani, je odprla številna vprašanja, ki žulijo Dolenjce. Gre za zagotavljanje varnosti, pravne države in enakosti pred zakonom ter delovno in socialno aktivacijo, tudi v povezavi z romsko tematiko, pri čemer so izpostavili aktivacijo prejemnikov socialnih transferjev na trg dela, integracijo in odgovornost, zaščito otrok in obvezno vključevanje v šolo, ki je predpogoj za uspešno vključevanje na trg dela in vključevanje v družbo.

Socialni transferji pri delovno sposobnih nikakor ne smejo postati način življenja.

V združeni Ljudski iniciative Dolenjske (LID) so v preteklosti pripravili številne predloge ukrepov za izboljšanje razmer in normalizacijo stanja. Pa so bili mnogokrat preslišani, tudi z obtožbami, da hujskajo, potvarjajo resnico in netijo diskriminacijo. Večkrat so opozarjali, da se bo moralo zgoditi najhujše, in se na žalost je. »Od takrat se je problematiko začelo resneje obravnavati. Ad hoc se je sprejelo številne ukrepe, nekaj tudi naših predlogov. A vendarle smo v tem naboru med drugim pogrešali ukrepe na področju sociale, ki jo vidimo kot ključno,« sta kandidate izzvala voditelja Domen Matjaž in Barbara Pirh. Predstavljeni zneski socialnih transferjev, ki jih prejemajo družine z večjim številom otrok, so namreč jasen kazalnik, da se v naši družbi marsikomu ne splača delati, saj je razlika med dohodkom iz dela in dohodkom iz transferjev premajhna, da bi ljudi motivirala k zaposlitvi.

Mnenja so predstavili Miloš Dular, Anja Bah Žibert, Tanja Strniša, Vida Čadonič Špelič, Primož Ledinek, Jurij Čeferin in Silvo Mesojedec. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Mnenja so predstavili Miloš Dular, Anja Bah Žibert, Tanja Strniša, Vida Čadonič Špelič, Primož Ledinek, Jurij Čeferin in Silvo Mesojedec. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Sklad za povračilo škode

Podlaga za razpravo je bil tudi Celovit program delovne aktivacije prejemnikov socialnih transferjev, ki so ga pripravili v združeni Ljudski iniciativi Dolenjske. Ta prejemnike socialne pomoči spodbuja k delovni aktivnosti ter dolgoročni finančni stabilnosti, vzdržnosti socialnega sistema in razbremenitvi gospodarstva. »Program temelji na zaščiti ranljivih skupin in enakosti vseh, ne glede na narodnost. Predstavili smo ga kabinetu predsednika vlade, javnosti ter tudi članom Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v državnem zboru. Naš program je bil pozitivno ocenjen tako s strani pozicije kot opozicije ter še pomembneje – tudi romske skupnosti,« je bilo med drugim rečeno.

V razpravi so poudarili, da socialni transferji pri delovno sposobnih nikakor ne smejo postati način življenja, pač pa le pomoč pri premostitvi stiske. V razpravi je bil izpostavljen tudi problem otroških dodatkov, ki so pogosto kar prihodek odraslega, otroci pa kljub temu nimajo osnovnih pogojev za zdrav razvoj in šolanje. Večinsko prebivalstvo se pogosto srečuje s tatvinami orodij, kmetijske mehanizacije, živine in pridelkov ter z vandalizmom, kljub prijavam in sodnim postopkom pa žrtve, ki nosijo še breme poskusa izterjave, večinoma ostanejo brez povračila škode. Zato predlagajo ustanovitev posebnega državnega sklada, ki bi žrtvam povrnil škodo. 

Pogovorni večer sta povezovala Domen Matjaž in Barbara Pirh.
Pogovorni večer sta povezovala Domen Matjaž in Barbara Pirh.

Več iz teme

politikadiskriminacijasocialna pomočotroški dodatekrevščinasocialni transferjipredlogLJudska iniciativaŠentjernejDolenjskaRomi
ZADNJE NOVICE
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
16. 2. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
PLANTAŽA

Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej je vložil v zemljo.
16. 2. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Svet
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
16. 2. 2026 | 08:05
07:35
Premium
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Celjskih pet golov za mirno pot v Prištino

V 22. krogu 1. SNL je Celje v drugem polčasu strlo Muro. Naivni Prekmurci tekmo končali z devetimi nogometaši.
Gorazd Nejedly16. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: od varčne krompirjeve juhe do riža, kot ga še ne poznate

Ne pozabite na svetovni dan palačink in nujno pripravite recept, ki ga priporočamo ob začetku postnega obdobja.
Odprta kuhinja16. 2. 2026 | 07:30
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
VALENTINOVA EKSTAZA

Nina Pušlar, Maja Keuc in Gregor Ravnik dvignili Maribor na noge

Perpetuum Jazzile in glasbeni gostje so navdušili razprodano Dvorano Tabor.
Marko Pigac16. 2. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki