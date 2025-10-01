Otroštvo Oneka živi naprej z novimi rodovi (FOTO)

V idilični vasici Onek, razpotegnjeni na sončni legi kočevskega polja pod Lovskim vrhom, so se desetič zbrali nekdanji učenci tamkajšnje podružnične šole, ki so prva leta šolanja preživeli v tej vasici, višje razrede pa obiskovali v Kočevju – vse do leta 1973.

Spomini ob kuhanem pasulju

Z leve Barbara, Cilka, Savka in Branka

Nekateri se niso videli več kot leto dni.

»Spomini segajo v čas, ko nas je bilo v vasi več kot sto duš, še več, vsaka je imela po več otrok,« je začel pripovedovati eden od nekdanjih mulcev. »Največ je bilo Bosancev, ki so se v iskanju kruha in dela k nam v to nekdanjo kočevsko vas priselili, domačinov pa le nekaj. Sprejeli smo vsakega, kakršen je bil. Živeli smo v šestih hišah, brez težav, brez napetosti. Včasih si se s kom prepiral, pa je bilo hitro mimo, danes pa se nimaš več s kom,« je ob kotličku, kjer je brbotal pasulj kot predjed sobotnega snidenja, hudomušno dodal staroselec Janko.

Kot iz pravljice

»Oni so po večini pekli jagnjetino in odojke, mi pa to jed – pasulj,« je pripomnil drugi sogovornik. Pri tem ni pozabil omeniti zadnjih učiteljev v podružnici, Janše in Novakovića, ter še vedno čile in zgovorne tete Cilke Komat.

Prisrčno dobrodošlico je udeležencem pod novo streho Toneta Česnika, poleg kočevskega podžupana Andreja Mladenovića, izrekla povezovalka Barbara Vrh iz sosednje vasi Mačkovec. »Kaj je tisto, kar vas druži že več kot 60 let? Najbrž prijateljstvo, čudoviti spomini, predvsem pa skupni imenovalec – vaše otroštvo. Kot kratkohlačniki ste tekali po oneških poljih in njivah, se skrivali v gozdu in igrali na senikih. Vaši starši so bili pridni in delavni, nemalokrat ste morali pomagati tudi pri delu. Za marsikatero stvar ste bili prikrajšani, a tega takrat niste niti vedeli. Vaše življenje je bilo drugačno, preprosto in hkrati polno veselja.« Barbara je ob tem opisala podobo vasice, ki jo je dobila iz pripovedi nekdanjih učencev: majhne hiše z rdečimi strehami, otroci v vsakem dvorišču in vsakodnevne dogodivščine. »Zdi se mi, da je pisateljica Ela Peroci, ki je delovala tudi v Kočevju, v svoji pravljici o muci Copatarici upodobila prav vašo vas,« je dodala in z obračanjem listov o oneški muci v pravljično uro povezala vso mularijo.

Osrednji del srečanja je potekal pri kapelici s spomenikom, postavljenim lani. Nekdanji učenci so tam obujali spomine in ob recitaciji domoljubnih verzov slovenskih pesnikov v interpretaciji Janeza Rusa doživeli še posebno slovesno vzdušje.

Mladen med sošolkami

Janez Rus je deklamiral Zdravljico.

»Spomini na ljudi in kraje, ki so nas oblikovali, so temelj, na katerem gradimo prihodnost. Ohraniti želimo tisto, kar nas povezuje, in vrednote, ki jih nosimo naprej,« je bilo slišati med zbranimi. Zdravico so dvignili za vse, ki skrbijo za ohranjanje spomina in povezovanje kraja ter ljudi. »Naj bo ta prostor še naprej kraj srečanj, razmišljanj in upanja,« je bil apel, ki je odmeval med njimi. Barbara se je z oneškimi otroki srečala po naključju, saj ima sin z njo v najemu sosednje pašnike.

»Ker rada kaj pripravim in preberem, so me povabili na dogodek. Lansko srečanje je bilo nekaj posebnega – pri nekdanji vaški kapeli so postavili spomenik, kjer je potekal osrednji del. Tam sem prebrala nekaj stavkov, prisotna pa je bila tudi 93-letna Cilka, najstarejša prebivalka Oneka. Vsi so jo poznali kot teto Cilko, ki je zanje skrbela in pripravljala sokove. Upam, da bodo srečanja trajala še naprej in da jih bodo morda nekoč nadaljevali tudi naši otroci,« je dejala Barbara, zbrani pa so se z njo strinjali.

Kraj spominov

Teta Cilka je vedno vitalna in polna spominov. Delila jih je z Branko, ki je Onek zapustila pri 17 letih in se preselila v hrvaški Gorski kotar, znanko Savko iz Kočevja, ob napetih ušesih nekaterih oneških otrok. »Seveda se veselim slehernega srečanja, saj so vsi prihajali k meni, skupaj smo se družili. Ženske smo delale v hlevih in na polju, moški pa v gozdu. Bilo je veselje, bilo nas je veliko, plesalo se je, smeha ni manjkalo,« se je spominjala. Ob tem je dodala še pridih humorja: »Vsega je bilo, grenko in sladko, a sem imela lepo življenje, čeprav sem izgubila moža in kasneje partnerja, pred 30 leti.« Njena vitalnost se je pokazala tudi skozi humor: Cilka se zna poveseliti – rada igra šnops, ampak samo brez alkohola. Ob tem se je smejala: »Leta so, a še vedno držim glavo pokonci, malo se že tresem, a še vedno uživam življenje.«

1973. LETA je podružnična šola prenehala delovati.

Dragica, ena izmed nekdanjih učenk, ni pozabila na avtobus, ki je začel voziti, ko je bila v osmem razredu. »Onek je bil poln otrok. Vedno smo peli, Marija Kolaričeva je bila prva, ki je začela pesem. Bilo je lepo. Danes smo že vsi dedki, babice, pradedki in prababice, a mladost je še vedno živa v naših srcih.«

Čeprav je šola zaprta že več kot pol stoletja, vas Onek za nekdanje učence ostaja kraj neštetih spominov. Srečanja so priložnost, da obudijo spomine, se smejijo, delijo anekdote in obujajo nostalgijo po časih, ko je bilo življenje bolj preprosto, a bolj pristno. Otroštvo, polno sproščenosti, brezskrbnosti in veselja ob vsaki malenkosti, ostaja opomin, kako dragocena so skupna leta in kako pomembno je ohranjati vezi, stkane že v zgodnjih letih. »Upam, da bodo srečanja trajala še naprej in da bodo morda nekoč nadaljevali tudi naši otroci,« je sklenila Barbara Vrh. In res – med smehom, pesmijo in pripovedovanjem se je zdelo, kot da otroštvo Oneka živi naprej v vsaki generaciji.