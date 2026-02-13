  • Delo d.o.o.
Ovadba proti Hojsu padla: »Če se kdo hvali s tem, da ima mojo številko, to ni moja izdaja«

Ni bilo dovolj dokazov, da je bivši notranji minister izdal datum hišne preiskave pri kavaškem klanu.
Alenka Jeraj. FOTO: Leon Vidic/delo
Alenka Jeraj. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 13. 2. 2026 | 11:45
 13. 2. 2026 | 13:18
3:03
A+A-

Konec septembra smo poročali, da so preiskovalci opravili hišno preiskavo pri nekdanjem ministru Alešu Hojsu, ki naj bi izdal tajni podatek in kavaškemu klanu posredoval datum hišnih preiskav. Nekdanji notranji minister je takrat zanikal, da bi se s svojim podnajemnikom pogovarjal  o čem drugem kot plačilu najemnine.

Preiskovalci so se za hišni preiskavo odločili, ko so v zaseženi komunikaciji med preprodajalcem drog in sorodnikom Hojsovega najemnika naleteli tudi na ime bivšega notranjega ministra. Sorodnik Hojsovega najemnika je namreč prekupčevalcu z mamili v začetku marca 2021 sporočil, kdaj naj bi policija izvedla hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Ob tem je poudaril, da je to informacijo dobil od notranjega ministra Hojsa. Omenjeno navedbo je tudi podkrepil s fotografijo zaslona telefona, na katerem je bila v imeniku izpisana Hojsova telefonska številka. Hojsa so zaradi tega na tožilstvu sumili izdaje tajnih podatkov. Očitali so mu, da naj bi informacijo o načrtovanih hišnih preiskavah dobil od neznanega policista Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in da naj bi jo konec februarja 2021 posredoval sorodniku svojega najemnika, ki živi v njegovem stanovanju v Spodnjih Pirničah. Hišne preiskave pri članih Kavaškega klana, osumljenih preprodaje prepovedanih drog in umora, so bile tudi v Sloveniji najprej dejansko načrtovane za konec marca 2021. Ker pa je bil v tistem času zamenjan državni tožilec, je bila zaključna akcija izvedena maja 2021.

Pojasnil je tudi, da se v kriptirano komunikacijo z domnevnim preprodajalcem droge niti ni ujel njegov podnajemnik, temveč sorodnik njegovega podnajemnika.

image_alt
Hišna preiskava pri Hojsu: ste videli, kdo ga je spremljal? (FOTO)

A kot poroča Dnevnik, je zdaj jasno, da kazenskega postopka zoper Hojsa ne bo. »Preiskava je končana, tožilska odločitev je bila sprejeta 12.  februarja 2026, in sicer smo s sklepom zavrgli kazensko ovadbo, ker med preiskavo ni bilo pridobljenih dovolj dokazov za utemeljeni sum.«

Odziv Hojsa

Hojs se je na novico že odzval: »Sklepa še nisem prejel, a je ta očitno tak, kakršna je resnica. Zapis spodaj tudi ni resničen. Ne, da ni dovolj dokazov. Nobenih dokazov ni, ker jih ne more biti. Če se kdo hvali s tem, da ima mojo telefonsko številko, to ni moja izdaja,« je zapisal na omrežju X.

Predsednik SDS Janez Janša pa je na omrežju X poudaril, da so hišno preiskavo pri Hojsu pod »bizarno pretvezo izvedli zaradi medijskega cirkusa in zato, da so se Golobovi lahko dokopali do vsebine telefona podpredsednika SDS«. »Čista zloraba policije in tožilstva. Ki ne sme ostati brez posledic,« je dodal Janša.

Aleš Hojspreiskavakazenska ovadbakavaški klan
