Ovadili ministra Maljevca! Državljani plačujejo za dolgotrajno oskrbo, sistema pa ni

Vrhovno državno tožilstvo je prejelo anonimno kazensko ovadbo zoper ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca zaradi suma zlorabe uradnega položaja (257. člen KZ-1) in poslovne goljufije (228. člen KZ-1), poroča portal Preiskovalno.si.

Jedro ovadbe temelji na dejstvu, da se je 1. julija 2025 začelo obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujejo vsi državljani z dohodki. Do oktobra je bilo po podatkih ZZZS zbranih več kot 110 milijonov evrov, vendar dejanski sistem še ne deluje: ni vzpostavljen informacijski sistem, ni izdanih odločb, izvajalci storitev niso pripravljeni.

Državljani so torej prisiljeni plačevati storitev, ki je sploh ni, opozarja portal.

Sum kaznivih dejanj

Po navedbah anonimnih ovaditeljev obstaja utemeljen sum, da je minister opustil dolžno ravnanje, s čimer je državljanom povzročil veliko premoženjsko škodo (zloraba položaja) ali pa je država pod pretvezo ponujanja storitev pobirala prispevke, čeprav je vedela, da storitev ni, s čimer so državljani plačevali v zmoti (poslovna goljufija).

Tožilstvo je potrdilo, da je ovadbo prejelo in jo bo odstopilo pristojnemu organu v nadaljnjo obravnavo. Policija se zaradi varstva osebnih podatkov o zadevi ne izreka.

Maljevac: »Dolgotrajna oskrba živi«

Minister Maljevac se z ovadbo še ni seznanil, a na ministrstvu vztrajajo, da sistem »živi in napreduje«. Njegov državni sekretar dr. Luka Omladič pa je na seji odbora priznal, da so vedeli, da sistem 1. julija ne bo mogel začeti delovati, čeprav je zakon to določal.

Po mnenju Preiskovalno.si gre za sprenevedanje in manipulacijo javnosti, saj je vlada več mesecev trdila, da bo sistem pripravljen. Državljani so zato pričakovali dostop do pravic, ki jih zakon predvideva, a jih v resnici še nimajo.

Zavajanje z bonitetno oceno Fitch

Novinarka portala razkriva tudi manipulacijo z izjavami o bonitetni oceni Fitch, s katero se ministrstvo hvali. Državni sekretar Omladič je dejal, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo prispeval k boljši oceni Slovenije (A+), a v poročilu Fitch dolgotrajna oskrba sploh ni omenjena. Fitch navaja pokojninsko reformo in fiskalno disciplino, ne pa novega prispevka.

Po navedbah portala gre torej za zavajajočo interpretacijo, ki zmanjšuje kredibilnost uradnih izjav ministrstva.

