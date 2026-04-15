Označene glasovnice še kar burijo duhove! Sajovic udaril po mizi, zahteva, da se »odločno pogovorijo«

Po konstituiranju DZ in oblikovanju poslanskih skupin je eden prvih korakov novega sklica DZ tudi oblikovanje delovnih teles. Običajno so v prvi fazi to trije odbori, splošni odbor, odbor za zunanje zadeve in za zadeve EU. Vodje poslanskih skupin se bodo o tem pogovarjali na torkovem kolegiju, je za STA potrdil predsednik DZ Zoran Stevanović.

Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanovitvi prvih delovnih teles poskušali doseči prihodnji torek, ko novoizvoljeni predsednik DZ Stevanović načrtuje zasedanje kolegija. Kot je navedel za STA, bo govor o ustanoviti »treh najpomembnejših odborov«, da bo lahko DZ začel obravnavo zakonskih predlogov.

Zahteva, da se »odločno pogovorijo«

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je danes napovedal, da se je odločil predsedniku DZ dati pobudo, da se na kolegiju »odločno pogovorijo« tudi o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ. Po njegovih besedah je treba zavzeti jasno stališče, »gentlemansko močno politično zavezo, da to ni bilo prav, da je nedopustno, nesprejemljivo in da se ne sme in se ne bo več ponovilo«.

Kot je še dodal, je sicer izid glasovanja takšen, kakršen je in govori sam zase.