Pacienti ZD Ljubljana, pozor! Odslej pregledi pri zdravniku le še štiri dni v tednu

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so sporočili, da uvajajo spremenjeno organizacijo dela. Odslej bodo pacienti osebni pregled pri svojem izbranem zdravniku lahko opravili le še štiri dni v tednu, saj bo zdravnik en dan na teden namenil administrativnim opravilom. »Z namenom zagotavljanja kakovostne zdravstvene obravnave bo zdravnik en dan na teden namenil administrativnemu delu,« so sporočili. Za nujno in neodložljivo zdravstveno oskrbo bo poskrbljeno pri nadomestnem zdravniku v ambulanti.

Sprememba se nanaša na predpisovanje receptov in medicinskih pripomočkov, izdajo kontrolnih napotnic in nalogov za prevoz, izvajanje telefonskih posvetov, pripravo predlogov za invalidske komisije, pregled obiskov pri referenčni medicinski sestri ter druga administrativna dela. Paciente so pozvali, naj naročila za recepte, medicinske pripomočke in drugo dokumentacijo uredijo pravočasno, najmanj en teden pred potekom njihove veljavnosti.

Poleg tega so pred dvema tednoma začele veljati tudi spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež in veljajo za celotno Slovenijo. Za lažje razumevanje so za paciente po zdravstvenih domovih pripravili preglednice, ki poenostavljajo ključne obveznosti in roke.

FOTO: Zaslonski posnetek

Ključne spremembe za paciente vključujejo:

• Javljanje bolniške isti dan – odsotnost morate sporočiti zdravniku isti dan ali najkasneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Izjemoma, v primeru hude bolezni ali hospitalizacije, lahko odsotnost sporočite naknadno.

• Obvezni osebni pregledi – strogo določeni so v primerih četrtega dne bolniške, po 20 dneh odsotnosti, pri pogostih kratkih bolniških ter v primerih, ko obstajajo sumljivosti glede resnosti bolezni ali možne zlorabe bolniškega staleža.

• Izjeme – nalezljive bolezni, večji operativni posegi ali kemoterapija – v teh primerih zadostuje dokumentacija, osebni pregled ni nujen.

• Nadzor ZZZS – če pregleda ne opravite brez upravičenega razloga, mora zdravnik obvestiti ZZZS, ki lahko zadrži nadomestilo plače.