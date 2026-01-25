Padavine so se okrepile, meja sneženja se bo spustila, s Slovenj Gradca poročajo o poledici (FOTO)

Padavine so se dopoldne še nekoliko okrepile. Na severovzhodu je ponekod žemogoče opaziti poledico. Facebook skupina Koroška smo ljudje, poroča, da je bil Slovenj Gradec okoli 10. ure »večinoma pod tanko plastjo leda, a gladko in spolzko kot steklo.« Prebivalce so obvestili, naj bodo previdni tudi v okolici mesta in na hišnih dvoriščih, saj proti poledici ne pomagajo nobeni še tako dobri čevlji, temveč le previden korak ali dereze.

Meja sneženja se bo čez dan postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Ponekod na Primorskem bo dopoldne pihala burja, čez dan pa bo že zapihal veter južnih smeri, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 1 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

Meja sneženja ponoči na 500 metrov

Ponoči pa bo predvsem v zahodni Sloveniji še nekaj krajevnih padavin. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 9 stopinj Celzija.

Obeti za torek

V torek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo verjetno snežilo. Ob morju se bo krepil jugo.

Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam dokaj topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo večinoma oblačno. Postopno bo spet začelo deževati, v Alpah snežiti. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske bo ponekod možna poledica. Vzdolž Jadrana se bo čez dan krepil jugo, ki bo čez dan slabel. V ponedeljek bo sprva še večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine. Čez dan se bo postopno delno razjasnilo.