Padla šestica, vredna več kot pol milijona evrov! Tu je bil vplačan dobitni listek

Sreča se je znova nasmehnila Koroški. V nedeljskem žrebanju Lota je bila izžrebana tretja šestica v letošnjem letu, srečni dobitnik pa bo bogatejši za 526.669,40 evra. Dobitni listek je bil vplačan na Ravnah na Koroškem.

Po podatkih Loterije Slovenije dobitno kombinacijo sestavljajo številke 1, 2, 5, 6, 23 in 27. Listek je bil vplačan na prodajnem mestu Trafika 3DVA na Koroški cesti 6 na Ravnah na Koroškem.

Gre za že tretjo izžrebano šestico v letu 2026, kar pomeni, da je letošnje leto za igralce Lota za zdaj precej srečno. Tokrat se je sreča ustavila prav na Koroškem. Po veljavni zakonodaji bo občina Ravne na Koroškem prejela tudi 15 odstotkov davka na dobitek, ki ga lahko nameni za razvojne projekte in izboljšanje lokalne infrastrukture.

Čez noč postal bogatejši za več kot pol milijona evrov

Kdo je novi loto srečnež, seveda ostaja skrivnost. Znano pa je, da bo moral pred izplačilom dobitka počakati zakonsko določen rok. Na Ravnah pa bo še nekaj časa odmevalo, da je prav tam nekdo čez noč postal bogatejši za več kot pol milijona evrov.