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11. SEPTEMBER

Pahor: Bil sem v fitnesu, nato pa varnostnikom rekel: »Pripravite avto, vračamo se v DZ«

Pred 25 leti je svet obstal ob prizorih terorističnih napadov v ZDA. Kako se znani Slovence spominjajo trenutkov, ko je postalo jasno, da ne gre za nesrečo.
Pahor odhaja. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Pahor odhaja. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
S. N.
 11. 9. 2026 | 08:01
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Danes mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike, ki so pretresli svet. Na Delo.si so ob obletnici znane Slovence vprašali, kje so bili in kako se spominjajo dneva, ko so se pred očmi milijonov ljudi rušili stolpi Svetovnega trgovinskega centra. Objavljamo zgodbe treh sogovornikov, preostale lahko preberete v članku Dela Kje ste bili 11. septembra leta 2001? Znani Slovenci se spominjajo.

Petrič vse spremljal iz 28. nadstropja

Nekdanji diplomat Ernest Petrič je bil leta 2001 slovenski predstavnik pri Združenih narodih v New Yorku. Tistega jutra je bil v svoji pisarni v 28. nadstropju slovenskega predstavništva in je imel pred seboj pogled na Manhattan. Spomnil se je letala, ki je letelo nenavadno nizko nad reko Hudson. Kmalu zatem je zagledal dim iz enega od stolpov. Sprva si ni predstavljal, kaj se v resnici dogaja. Nato je opazil še drugo letalo, za stolpom pa je zagledal plamen. Ko se je pozneje vračal proti slovenskemu predstavništvu, se je začel rušiti eden od dvojčkov. Medtem ko so ljudje bežali, je Petrič hodil v nasprotno smer, saj je bila slovenska misija nedaleč stran.

Njegove besede četrt stoletja pozneje še vedno zvenijo srhljivo: »Vedel sem, da bo to hud udarec in da se bo svet začel spreminjati.«

Pahor je bil v fitnesu

Borut Pahor, ki je bil takrat predsednik državnega zbora, je po službi odšel v fitnes. Prav tam ga je lastnica opozorila na dogajanje v ZDA. Sprva so se, kot se spominja, še tolažili, da je morda v stolp trčilo manjše letalo. Potem je prišel drugi trk. Pahorju je bilo takoj jasno, da se dogaja nekaj povsem drugega. »V tistem trenutku sem varnostnikom rekel, naj pripravijo avto, ker se vračamo v državni zbor. Nisem niti čakal, da bi kdo pojasnil, kaj se dogaja,« je povedal za Delo.

Ko je videl veliko potniško letalo zadeti drugi stolp, zanj ni bilo več dvoma: »Tako kot vsem je bilo tudi meni v tistem trenutku jasno, da ne gre za nesrečo.«

Boscarol je izvedel šele zvečer

Povsem drugačen spomin ima podjetnik in letalec Ivo Boscarol. Medtem ko je svet pred televizijskimi zasloni spremljal pretresljive dogodke iz New Yorka, je sam ves dan letel in šolal. Za napade je zato izvedel šele zvečer. »Tisti dan sem ves dan letel in šolal, tako da sem šele zvečer izvedel, kaj se je zgodilo,« je povedal. Dogajanja tako ni spremljal neposredno in se ne spominja kakšnih posebnosti tistega dne. Njegov znanec pa se je napadu izognil za las. Živel je v bližini dvojčkov, le dve uri pred napadom pa je odšel na sestanek.

Mineva 25 let od napadov

Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali ZDA in ves svet, še posebej New York. V napadih je umrlo 2977 žrtev. V ZDA bodo danes ob obletnici potekali številni spominski dogodki. Glavna slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattnu. Dogodki tistega dne so sprožili tudi ameriški odgovor in vojne, ki so močno zaznamovale naslednja desetletja.

Za milijone Američanov, ki so 11. september 2001 doživeli, ostaja ta dan globoko zasidran v osebnem spominu. Hkrati pa približno 100 milijonov današnjih prebivalcev ZDA takrat še ni bilo rojenih ali pa so bili premladi, da bi se napadov spominjali. Prav zato ima danes pomembno vlogo tudi Spominski center 11. september v New Yorku, ki skrbi, da spomin na žrtve in dogajanje tistega dne ne zbledi. Sprva je vojna uživala precejšnjo podporo mednarodne javnosti, ta pa je začela usihati po razkritjih o krutem ravnanju z ujetniki in vse glasnejših dvomih o razlogih za napad na Irak.

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