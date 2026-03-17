Panika med kupci! Kurilno olje se razprodaja hitreje kot kadarkoli prej, imamo odgovor Petrola

V zadnjih dneh se je v javnosti okrepila zaskrbljenost glede dobave kurilnega olja, kar je sprožilo povečano zanimanje kupcev. Razlogi za to so predvsem negotovosti na energetskih trgih ter sezonsko povečano povpraševanje, ki se letos pojavlja nekoliko prej in v večjem obsegu kot običajno. Na razmere se je odzvalo podjetje Petrol, ki zagotavlja, da razlogov za paniko ni. Kljub nekoliko daljšim dobavnim rokom podjetje zagotavlja, da so dobavni viri stabilni in da sistem oskrbe deluje. Ključno vlogo pri zagotavljanju nemotene dobave pa imata tudi razumevanje in odgovorno ravnanje kupcev, saj lahko z umirjenim naročanjem prispevajo k bolj enakomerni porazdelitvi logističnih zmogljivosti.

»V zadnjih dneh beležimo izjemno povečano število naročil kurilnega olja, ki presega celo običajno najvišje ravni povpraševanja v obdobju priprav na začetek kurilne sezone. Takšni nenadni porasti povpraševanja vplivajo na razpoložljivost dostavnih terminov, zato so dobavni roki lahko nekoliko daljši kot običajno. Ob tem želimo poudariti, da so dobavni viri kurilnega olja zagotovljeni. Petrol oskrbo z energenti vedno zagotavlja zanesljivo, tudi v zahtevnih razmerah, zato ni razloga za skrb, da bi kurilnega olja zmanjkalo.

Zaradi velikega števila naročil dostave organiziramo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer posebno pozornost namenjamo najbolj ranljivim skupinam in ključnim ustanovam, kot so bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole in drugi uporabniki, za katere je oskrba nujna. Kupce vljudno prosimo za razumevanje, potrpežljivost in premišljeno oddajo naročil. Verjamemo, da bomo z medsebojnim razumevanjem lahko zagotovili nemoteno oskrbo za vse. Hvala za razumevanje.«