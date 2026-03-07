Panika pred novimi cenami goriv? V enem slovenskem kraju zmanjkalo dizla, v drugem ga bo v kratkem

Zaradi vojne v Iranu se pričakuje, da se bodo cene goriv pri nas prej ali slej povišale. Prvo povišanje bi se lahko zgodilo že prihodnji torek. Na Facebook strani Koroška Čveka poročajo, da ponekod na Koroškem že ni več dizelskega goriva. Vozniki so jim sporočili, da ga je zmanjkalo na Prevaljah. Da ga je na tamkajšnjem Petrolovem bencinskem servisu zmanjkalo, so na bencinskem servisu potrdili tudi nam. Kot so še zapisali na omenjeni Facebook strani, so jim na Petrolovem bencinskem servisu na Ravnah na Koroškem povedali, da je dizelskega goriva še nekaj, a da ga ne bo več dolgo. Kakšno je trenutno stanje z njim, smo preverili tudi mi in ob našem klicu je bila situacija še vedno podobna - dizla ni bilo več veliko.

Dizel bi se lahko podražil celo za 15 centov

Kot smo že poročali, bi se lahko cene goriv v torek občutno povišale, če vlada s trošarinsko politiko ne bo močno posegla vanje. Če ne bo, bi lahko bil, kot poročajo Finance, liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov. Podobna podražitev kot pri dizlu bi bila tudi pri kurilnem olju. Tako visokih podražitev v zadnjem obdobju nismo bili vajeni. Te so bile navadno občutno nižje.

Finance navajajo, da bi bilo v torek vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje. Njihovi izračuni kažejo tudi, da bi lahko znižanje trošarin na minimalno dovoljeno mejo skoraj v celoti nevtraliziralo izrazite premike na mediteranskih trgih goriv.