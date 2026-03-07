  • Delo d.o.o.
PODRAŽITEV

Panika pred novimi cenami goriv? V enem slovenskem kraju zmanjkalo dizla, v drugem ga bo v kratkem

Na bencinskem servisu na Prevaljah so vozniki danes popoldne zaman iskali dizelsko gorivo.
Simbolična slika FOTO: Kasto80 Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Kasto80 Getty Images/istockphoto
M. J.
 7. 3. 2026 | 18:36
1:50
Zaradi vojne v Iranu se pričakuje, da se bodo cene goriv pri nas prej ali slej povišale. Prvo povišanje bi se lahko zgodilo že prihodnji torek. Na Facebook strani Koroška Čveka poročajo, da ponekod na Koroškem že ni več dizelskega goriva. Vozniki so jim sporočili, da ga je zmanjkalo na Prevaljah. Da ga je na tamkajšnjem Petrolovem bencinskem servisu zmanjkalo, so na bencinskem servisu potrdili tudi nam. Kot so še zapisali na omenjeni Facebook strani, so jim na Petrolovem bencinskem servisu na Ravnah na Koroškem povedali, da je dizelskega goriva še nekaj, a da ga ne bo več dolgo. Kakšno je trenutno stanje z njim, smo preverili tudi mi in ob našem klicu je bila situacija še vedno podobna - dizla ni bilo več veliko.

Dizel bi se lahko podražil celo za 15 centov

Kot smo že poročali, bi se lahko cene goriv v torek občutno povišale, če vlada s trošarinsko politiko ne bo močno posegla vanje. Če ne bo, bi lahko bil, kot poročajo Finance, liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov. Podobna podražitev kot pri dizlu bi bila tudi pri kurilnem olju. Tako visokih podražitev v zadnjem obdobju nismo bili vajeni. Te so bile navadno občutno nižje.

Finance navajajo, da bi bilo v torek vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje. Njihovi izračuni kažejo tudi, da bi lahko znižanje trošarin na minimalno dovoljeno mejo skoraj v celoti nevtraliziralo izrazite premike na mediteranskih trgih goriv.

19:00
Novice  |  Nedeljske novice
SIMBOLI

Osem čudes Slovenije

Racionalnost simbolov je eden od pogojev, da dobijo tudi čustvene razsežnosti. Slovenci imamo grb, himno in zastavo. Pa smo jih tudi zares vzeli za svoje?
Vane D. Fortič7. 3. 2026 | 19:00
18:47
Šport  |  Tekme
LAHTI

Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov Prevc spet na stopničkah

Novopečeni skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Domen Prevc je na drugi tekmi v Lahtiju zasedel drugo mesto. Tretje zmage v sezoni se je veselil Avstrijec Daniel Tschofenig.
7. 3. 2026 | 18:47
18:36
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Panika pred novimi cenami goriv? V enem slovenskem kraju zmanjkalo dizla, v drugem ga bo v kratkem

Na bencinskem servisu na Prevaljah so vozniki danes popoldne zaman iskali dizelsko gorivo.
7. 3. 2026 | 18:36
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZVESTA SEBI

Nina Pušlar zgodaj izgubila mamo: »Vse, kar mi je dala, še vedno nosim s seboj«

Verjamem, da je na neki način ves čas ob meni, tiho prisotna ob vsem, kar počnem, pove Nina Pušlar o mami, ki jo je izgubila zgodaj, a spomin nanjo ostaja. Vplivala je tudi na njeno glasbeno ustvarjanje, pravi.
Danica Lovenjak7. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: bodite pozorni na morebitno pretirano razmišljanje

Sprehodite se po poti ravnovesja in globokih povezav.
7. 3. 2026 | 18:00
17:34
Bulvar  |  Domači trači
ČESTITKE

Rodila še ena znana slovenska vplivnica, dečku dala prikupno ime (FOTO)

Slovenska vplivnica in podjetnica Karin Velikonja je postala mamica. Skupaj z možem, zobozdravnikom Matejem Kulišem, sta se razveselila rojstva sina, ki sta mu dala ime Eduardo Lovro.
7. 3. 2026 | 17:34

Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
